Bare timer før kampstart snødde det tett i Tromsø – klubben garanterer likevel kamp

Det snødde tett over Tromsø by søndag, før snøfallet stoppet litt før halv tre.

Kommunikasjonssjef Nils-Jarle Sætre er sikker på at det blir kamp, mens han er ute på den grønne kunstgresset på Alfheim.

– Værmeldingen er god og kamp blir det, sier Sætre sikkert til iTromsø litt over tre timer før kampstart, som er 18.00.

Ser man nærmere på yr.no, ser man at den siste delen av snøfallet over Tromsø søndag, skulle komme mellom klokken 14.00 og 15.00. Hvis værmeldingen stemmer, er det altså ingen grunn til å frykte at det blir noen problemer med å få gjennokmført årets første hjemmekamp i Eliteserien for TIL på grunn av været.