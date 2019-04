TV 2: Klæbo bytter landslag

Johannes Høsflot Klæbo forlater sprintlandslaget og blir en del av allroundlandslaget foran neste sesong, melder TV 2.

Bakgrunnen skal være at langrennsstjernen mener et skifte er nødvendig for å ta nye steg som distanseløper.

Klæbo har de to siste sesongen vært en del av Arild Monsens sprintlandslag, men nå skal både hovedpersonen og landslagsledelsen ha konkludert med at et bytte er det riktige.

Klæbo har vunnet verdenscupen sammenlagt de to siste sesongene, men har samtidig periodevis slitt med å henge med de beste på distanse.