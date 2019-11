Lars Lagerbäck skal i løpet av de neste ukene avgjøre om han vil fortsette som norsk landslagssjef. Fredrik Hagen/NTB scanpix

Etter i kveld avgjør han fremtiden: Dette taler for at Lagerbäck fortsetter som norsk landslagssjef

Når Lars Lagerbäck (71) i kveld tar på plass på den norske benken, er det siste gang før han avgjør om han vil bli der lenger enn planlagt.

MALTA: EM 2020. Dit og ikke lenger har vært beskjeden fra Lars Lagerbäck. Blir det ikke EM, så gir han seg før.

Alderen, 71 år, og det å ha den riktige energien har vært gjennomgangsmelodien til svensken på hvorfor han ikke har ønsket å fortsette som landslagssjef.

På pressekonferansen etter 4–0-seieren mot Færøyene spøkte han så smått med at han kunne bli senil om han fortsatte i flere år til, og dermed ville han også bli en byrde for spillergruppen.

Avgjørelse før jul

Men de siste ukene og månedene har Lagerbäck åpnet døren mer og mer på gløtt for forbundet som ønsker å ha ham med videre. Derfor skal han og NFF-toppene også møtes kort tid etter kampen på Malta.

En avgjørelse fra svensken om hans egen og norsk fotballs fremtid, er ventet å komme før jul. Sier Lagerbäck «ja» blir han med frem mot Qatar-VM 2022. Sier han «nei» må NFF ut på trenerjakt.

Der det i hovedsak er alderen som har vært hans ene argument for å ikke fortsette, har han, spillerne og støtteapparatet den siste tiden kommet med flere argumenter for at han skal bli med videre.

Fakta Lars Lagerbäck * Født: 16. juli 1948 (71 år). * Meritter: Tok Sverige til VM (2002, 2006) og EM (2000, 2004, 2008), ledet Nigeria i VM 2010) og tok Island til EM (tap i kvartfinale 2016). * Skal før jul avgjøre om han vil fortsette som norsk landslagssjef fra høsten 2020. * Norge under Lagerbäck: * 14 seire, 8 uavgjort og 6 tap. * Dermed har Norge vunnet 50 % av de 28 kampene under Lagerbäck. * Har totalt spilt 14 kamper på Ullevaal. Er ubeseiret i samtlige.

1. Spillerne ønsker ham

De norske spillerne er klare i sin tale: De ønsker å ha Lagerbäck med videre på laget. Under hans ledelse er Norge ubeseiret på Ullevaal. Det vil si 14 kamper uten tap.

– Alle guttene håper at han blir, sier Joshua King, som ved flere ganger har fortalt om hvordan han forsøker å overtale Lagerbäck til å skrive under ny kontrakt.

King beskriver også hvordan Lagerbäck er som en far- og bestefarsfigur for flere av spillerne, og roser også svenskens fotballfaglige tyngde.

71-åringen innrømmer at spillernes ønske har betydning for valget han til slutt tar.

– Det er klart at det er positivt. Det er det største komplementet man kan få, sier Lagerbäck.

Joshua King har vært tydelig på at han og resten av laget ønsker at Lagerbäck fortsetter. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

2. Det spennende laget

Erling Braut Haaland (19), Sander Berge (21) og Kristoffer Ajer (21) har alle fått sin landslagsdebut under Lars Lagerbäcks ledelse. I tillegg har Martin Ødegaard (20) virkelig tatt steget opp til internasjonalt nivå.

– Vi har fire U21-spillere som er aktuell for en startplass i hver eneste kamp vi spiller. Jeg kan ikke huske mange lag som har hatt et så ungt landslag tidligere, sa Lagerbäck fredag.

Som resten av Norge, ser også Lagerbäck at landslaget kan ha en strålende fremtid. Om det ikke blir EM til sommeren har de unge spillerne fått ytterligere erfaring inn mot neste VM-kvalifisering.

Å følge de unge stjerneskuddene ytterligere på veien, innrømmer Lagerbäck at trigger ham.

– Det er vanskelig å si hva som kommer til å påvirke beslutningen min mest, men det hadde vært gøy å følge de 5–6 år til. Det får jeg nok dessverre ikke.

3. «Alder er bare et tall»

Det sier landslagsassistent og Lars Lagerbäcks høyre hånd Per Joar «Perry» Hansen.

– Alder har ingen betydning. Det er bare tull, sier han når Aftenposten spør ham om det kun er alderen som gjør at Lagerbäck er i tenkeboksen.

Han mener at sjefen på alle mulige måter har det riktige tankesettet for å fortsette på den norske trenerbenken.

– Det med alder er bare et tall. Det går mer på at du lever i din samtid og er nysgjerrig, og det både gjør og er absolutt han. Det går mer på hva hans indre motivasjon og drivkrefter vil, sier han og kommer med en sammenligning:

– Rolling Stones reiser rundt på turne, og de er vel 75. Så hvis Rolling Stones kan dra på turne, så kan vel Lars Lagerbäck trene et fotballag.

Hva avgjørelsen blir, er det kun Lars Lagerbäck selv som vet. I kveld er siste mulighet for de norske spillerne å overbevise ham om å bli lenger enn planlagt når de møter Malta 20.45.