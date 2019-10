Kristoffer Ventura kom seg under par på åpningsrunden i PGA-turneringen på Bermuda, tross en firedobbel bogey på banens 1. hull. Foto: Jared C. Tilton, Getty Images North America / AFP / NTB scanpix

Ventura slo mesterlig tilbake etter marerittstart

En firedobbel bogey på 1. hull kunne ødelagt alt for Kristoffer Ventura i PGA-turneringen på Bermuda, men han reiste seg mesterlig og kom under par for dagen.

Etter mareritthullet slo Ventura tilbake umiddelbart med birdie på de to neste hullene, og på 7. hull greide han attpåtil en eagle. Etter ferdigspilt runde var han ett slag under par.

Katastrofehullet var ikke det første nordmannen spilte, for han var blant spillerne som startet den første runden på 10. hull. Der ble det bogey, men så spilte han seg opp med birdie på 16. og 17. hull. Etter halvspilt runde var han dermed ett slag under par.

Så kom han til 1. hull på banen i Southampton, og der gikk det fullstendig galt. Hele åtte slag måtte han bruke for å få ballen i hullet.

På de åtte hullene han spilte etter det ble det en eagle, to birdier og fem par, så han lot seg absolutt ikke prege av den tøffe opplevelsen. Han var på delt 43.-plass da han hadde spilt ferdig for dagen, men da var mange spillere fortsatt ute på banen.

Scottie Scheffler fra USA er i foreløpig ledelse. Han spilte åpningsrunden på sterke 62 slag, ni under par.

Turneringen har et B-preg ettersom de fleste av de beste er med i ukens WGC-turnering i Shanghai.