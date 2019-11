Mats Zuccarello i nærkamp med Jakob Silfverberg i kampen mellom Minnesota Wild og Anaheim Ducks i California tirsdag kveld. Foto: Chris Carlson / AP / NTB scanpix

Zuccarello storspilte i snuoperasjon

Etter tre tap på rad kunne endelig Mats Zuccarello og Minnesota Wild juble med 4–2 over Anaheim Ducks på bortebane i NHL tirsdag.

NTB

Det begynte litt tamt, med en målløs førsteperiode, der hjemmelaget hadde ti skudd på mål mot Wilds sju.

Så så det direkte mørkt ut, da Ducks åpnet andre periode med to mål på rappen av Richard Rackell og Jacob Larsson. I det tiende minuttet fikk Minnesota-laget summet seg, og Kevin Fiala reduserte til 1–2.

Det sto seg også helt til tredjeperiode hvor det meste gikk Zuccarello og Wilds vei.

Straff og snuoperasjon

I tredje periode startet Wild med Zuccarello i utvisningsboksen etter at han fikk en to minutter mot slutten av andre periode.

Tilbake på isen nordmannen fikk pucken fra Joel Eriksson Ek, og alene med målvakten utlignet han til 2–2. Tre minutter senere noterte Zuccarello seg igjen for poeng. Han bidro med målgivende pasning langs vantet, bak mål til Jason Zucker, som fant Eric Staal foran mål til 3–2.

På drøye tre minutter hadde Zuccarello gått fra å sitte utvist til å ha snudd kampen fra å ligge under til å lede.

Zach Parise la på til betryggende 4–2 i det 18. minutt og seieren var i boks.

– Du er blir alltid litt oppglødd når du opplever dette. Det er ikke ofte det skjer, så det er stort. Det er godt å se at vi kan vinne igjen. Uansett hvor langt vi har vært nede så fortsetter vi og står på, sa Zuccarello.

– Det er gøy

Statistikken for Wilds så ikke veldig oppløftende ut på forhånd, med 1,56 mål per kamp, åtte tap og en seier for sesongen på borteis. Joel Eriksson Ek forsikret likevel om at det ikke er så ille som det ser ut som.

– Det er gøy. Men det kommer til å være mer moro om vi vinner kamper, spiller tøft, og gjør vårt beste hver kveld, slo han fast på klubbens Twitter-konto før kampen tirsdag kveld.

– Alle trenger poengene, alle vil ha poengene, alle er desperate, så vi er nødt til å være mer desperate enn dem. Jeg tror at hvis vi klarer å spille mesteparten av tiden like solid som vi gjorde i omtrent åtte av ni perioder av de tre kampene i forrige uke, så vil vi kanskje ha litt flaks med pucken, og ting vil gå veien for oss, sa Wild-trener Bruce Boudreau før kampen.

Slikk gikk det også.

Sanker poeng

Zuccarello skrev under på en femårsavtale med Wild 1. juli. I forkant av sesongen spådde mange at han gikk til en klubb som ville få det tøft med å nå sluttspillet.

Han kan nå glede seg litt over å ha fått hull på egen poengbyll i det siste: Med tirsdagens scoring og assist har Zuccarello notert seg for poeng i fire strake kamper for de grønnkledde.

Dette var den første av fire bortekamper på rad for Wild-laget. De møter San Jose Sharks og Arizona Coyotes i senere i uken.