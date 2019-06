Det var i en duell med Assim Madibo at Neymar skadet ankelen i privatlandskampen mot Qatar natt til torsdag. Etter at Madibo hadde klarert ballen, tråkket Neymar stygt over på høyrefoten.

Han ble hjulpet av banen i tårer og forlot arenaen i tårer etter oppgjøret.

Neymar ble sendt til et sykehus for røntgenbilder, der det ble påvist et ødelagt leddbånd i den høyre foten. Skaden holder han ute av Copa America på hjemmebane.

LEST DENNE? Neymar fratatt kapteinsbindet

– Tester har avdekket et avrevet leddbånd i ankelen, skriver det brasilianske fotballforbundet i en pressemelding.

Brasil vant kampen 2–0 etter scoringer av Richarlison og Gabriel Jesus, men det er det nok få som bryr seg om etter at deres største stjerne ikke får muligheten til å hente hjem Copa America-trofeet for første gang på 12 år.

Skaden kommer på toppen av suspensjon, voldtektsanklager og mistet kapteinsbind på landslaget for Neymar.

Brasil innleder mesterskapet mot Bolivia. Turneringen spilles fra 14. juni til 7. juli.