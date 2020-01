Kombinertgutta tok overlegen seier i prøve-VM: – Fantastisk prestasjon

Tyskeren Manuel Faisst forsøkte seg på et taktisk trekk da han gratulerte Norge med seieren allerede etter hoppdelen av lørdagens lagkonkurranse i kombinert.

Den norske fireren som vant lagkonkurransen i kombinert i Oberstdorf. På laget var f.v.: Jens Lurås Oftebro, Jørgen Graabak, Jarl Magnus Riiber og Espen Bjørnstad. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB-Egil Sæther

Det er uvant kost for Tyskland at Norge banker dem helg etter helg, og i lagsammenheng er Norge milevis foran i øyeblikket. Normalt seiersvante tyskere fikk stryk igjen under lørdagens lagkonkurranse i Oberstdorf.

Jarl Magnus Riiber kunne nærmest defilere inn til ny seier for Norge.

– Akkurat nå er de litt stumme. De sier ikke så mye. Men de prøvde seg på en «Weissflog» i dag. Var det ikke Jens Weissflog som gratulerte Norge med seieren før det var over i Lillehammer-OL? Sa Jørgen Graabak.

– Utpsyking?

– Ja. De prøvde seg igjen, men de lyktes ikke denne gangen. Det var kanskje med glimt i øyet. Jeg vet ikke.

– Hva sa du da Faisst forsøkte seg?

– Takk, sa jeg da, sa Graabak.

Graabak overtok etter Espen Bjørnstad og Jens Lurås Oftebro og sendte Jarl Magnus Riiber ut i stor ledelse.

I mål var Norge 1.34,3 sekunder foran tyskerne. Det er utklassing i moderne idrett. Løpet var en del av prøve-VM før neste års VM på ski.

Jarl Magnus Riiber sikret en overlegen seier for Norge i lørdagens lagkonkurranse i kombinert i Oberstdorf. Løpet var en del av prøve-VM før neste års VM på ski. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fantastisk

– I dag var det en fantastisk prestasjon av alle mann, sa Graabak.

Jarl Magnus Riiber sier at også han har opplevd å bli gratulert med seieren før langrennet er unnagjort.

– Det var litt av det i starten. Etter hvert har det roet seg ned. Jeg tror nok det irriterer dem at vi er så gode. Det så vi allerede i Kuusamo og i Lillehammer.

– Jeg får bare forsøke å være offensiv selv om jeg gikk ut med en klar ledelse, sa Riiber.

Unggutten tok seg tid til å ta med seg et norsk flagg over målstreken. Sjelden har Norge vært så gode i kombinert som de er akkurat nå. Når det klaffer for alle mann i bakken samtidig, er de vriene å slå.

Ledet

Norge ledet hele veien fra start til mål i lørdagens lagkonkurranse, og seieren var aldri truet.

Alle de norske leverte lange svev i det innledende hopprennet lørdag. De gikk ut med en ledelse på 1.27 minutter på Østerrike.

– Vi leverte så det sang etter i bakken i dag, så det var deilig, sa Espen Bjørnstad.

Jens Lurås Oftebro gikk sin første lagkonkurranse med fire mann på laget.

– Alle gutta gjorde en god jobb i bakken, og det er der vi vant i dag, sa Oftebro.

