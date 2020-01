Haver-Løseth kjørte seg opp i finalen

Det er første gang på over fem år at Shiffrin har vært holdt borte fra toppen av seierspallen i to slalåmrenn på rad. For halvannen uke siden tapte hun for Vlhová i Zagreb.

Slovakiske Vlhová ledet klart etter første omgang, men Swenn-Larsson knuste konkurrentene i finaleløypa og noterte suverent beste omgangstid. Hun slo Vlhová med 67 hundredeler i omgangen, men tapte med et tidel sammenlagt.

Fakta: Verdenscup alpint kvinner tirsdag 1) Petra Vlhová, Slovakia 1.53,65 (53,32-1.00,33), 2) Anna Swenn-Larsson, Sverige 1.53,75 (54,09-59,66), 3) Mikaela Shiffrin, USA 1.54,08 (53,92-1.00,16), 4) Wendy Holdener, Sveits 1.54,15 (54,16-59,99), 5) Katharina Liensberger, Østerrike 1.54,45 (53,97-1.00,48), 6) Katharina Truppe, Østerrike 1.55,26 (55,13-1.00,13), 7) Nina Haver-Løseth, Norge 1.55,89 (55,17-1.00,72), 8) Chiara Mair, Østerrike 1.56,13 (54,81-1.01,32), 9) Michelle Gisin, Sveits 1.56,25 (54,62-1.01,63), 10) Laurence St-Germain, Canada 1.56,47 (55,66-1.00,81). Øvrige norske: 26) Kristin Lysdahl 1.58,16 (55,97-1.02,19). Ikke til finaleomgangen: 35) Thea Louise Stjernesund 56,71, 41) Kaja Norbye 57,15. Kjørte ut i 1. omgang: Mina Fürst Holtmann. (©NTB)

Shiffrin måtte nøye seg med tredjeplassen, slått med 0,43 sekund.

Foto: Marco Trovati, AP / NTB scanpix

Den østerrikske hjemmefavoritten Katharina Liensberger var på tredjeplass etter første omgang, men tapte til de beste i finaleløypa og endte på 5.-plass.

Nina Haver-Løseth kjørte seg opp to plasser i finaleomgangen og endte på 7.-plass. Hun hadde niende beste omgangstid i begge omgangene.

De fire første startende kjørte inn til de fire beste tidene i første omgang. Vlhová leverte en forrykende omgang med startnummer 2 og noterte bestetid seks tidels sekund foran verdenscupleder Shiffrin. Liensberger var 65 hundredeler bak, Swenn-Larsson 77.

Haver-Løseth var 1,85 sekund bak lederen etter første omgang og endte 2,24 bak Vlhová totalt.

Mens Haver-Løseth kjørte seg opp, falt Kristin Lysdahl på lista i finaleomgangen. Hun var nummer 17 etter første omgang, men endte på 26.-plass slått med 4,51 sekund.

Bare to av de fem norske fikk kjøre to ganger. Thea Louise Stjernesund ble slått med 3,39 sekunder i første omgang og endte på 35.-plass, mens Kaja Norbye på 41.-plass var 3,83 sekund bak Vlhová.

Mina Fürst Holtmann kom på innerski og kjørte ut tidlig i løypa.