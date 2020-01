Ungguttene sendte Arsenal videre i FA-cupen

Arsenal slo ut Premier League-lag.

Eddie Nketiah feirer 2–0-scoringen mandag kveld. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

BOURNEMOUTH - ARSENAL 1–2

Scoringer av Bukayo Saka (18) og Eddie Nketiah (20) sikret Arsenal 2-1-seier mot Bournemouth og plass i 5. runde av FA-cupen. I neste runde venter Portsmouth.

Arsenal-manager Mikel Arteta satset i stor grad på ungdommen i mandagens 4. rundekamp på bortebane. Det angret han neppe på i ettertid.

Spanjolen fikk periodevis se eget mannskap briljere med god angrepsfotball, mens kvelden for Bournemouth ble en ny nedtur. Klubben til Joshua King har tapt fem av sine sju siste ligakamper.

Mandag ble det også exit i FA-cupen.

Strålende angrep

For Arsenal var derimot kampen et steg i riktig retning, og det tok kun fem minutter for gjestene var i føringen. Bukayo Saka, som mandag fikk sjansen som høyreback, brøt gjennom på høyresiden og hamret ballen høyt i målet.

Bournemouth-keeper Mark Travers kunne lite gjøre.

Saka spilte også en sentral rolle da Arsenal doblet ledelsen etter 26 minutters spill. Han slo den målgivende pasningen da Eddie Nketiah enkelt satte inn 2-0 foran mål.

Scoringen kom etter et strålende Arsenal-angrep. Dem var det flere av både før og etter pause.

På tampen av kampen satte innbytter Sam Surridge inn det som ble et trøstemål for Bournemouth.

Sam Surridge scoret på overtid. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Portsmouth neste

Eneste skår i gleden for Arsenal mandag var at midtstopperen Shkodran Mustafi måtte forlate banen med skade i annen omgang.

Med seieren er London-klubben klar for 5. runde. Der venter Portsmouth, som i øyeblikket er nummer åtte på tredje nivå i engelsk fotball.

Joshua King har vært ute av spill for Bournemouth med skade i en måned, men landslagsspissen kan snart være tilbake i kamp. Skaden er ingen bekymring med tanke på de viktige landskampene i mars.

– Joshua er i stor framgang og i trening, så det ser bra ut når det gjelder ham, sa landslagets assistenttrener Per Joar Hansen til NTB mandag.

Neste ligakamp for Bournemouths del går mot Aston Villa kommende lørdag. Arsenal møter Burnley på bortebane søndag.

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 23:01

Flere artikler