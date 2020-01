Liverpool må spille kamp i ferien - stiller med juniorlaget

Englands fotballforbund sier Liverpool allerede før sesongstart ble gjort oppmerksom på at en eventuell omkamp i 4. runde i FA-cupen ville havne i vinterferien.

Jürgen Klopp innrømmer at Liverpool står fast ved at stjernene skal få ferie. Foto: Jon Super / AP

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Søndag var omkampen et faktum etter at Liverpool måtte nøye seg med 2–2 i bortemøtet med Shrewsbury fra nivå tre.

Etter kampen var manager Jürgen Klopp ærlig på at det blir juniorlaget som sendes på banen i omkampen på Anfield 4. februar. Da er nemlig både han selv og klubbens største stjerner på ferie.

– Vi kommer ikke til å være der, og det vil være de unge som spiller. Jeg vet at det ikke er veldig populært, sa tyskeren ifølge The Times.

Ny ordning

Premier League har denne sesongen innvilget klubbene en ukes vinterpause underveis i sesongen for å redusere kampbelastningen. Den har Liverpool bestemt at skal brukes på ferie. De planene er det ikke aktuelt å endre på.

Mandag gjorde Det engelske fotballforbundet (FA) det samtidig klart at tidspunktet for den kommende omkampen ikke bør komme som noen overraskelse for Klopp og hans menn.

– I forkant av 2019/20-sesongen aksepterte alle klubbene at eventuelle omkamper i FA-cupens 4. runde måtte finne sted i den første uken av spillepausen, het det i en uttalelse fra FA.

– Dette vil kun påvirke et lite antall klubber som følge av at Premier League-kampene er delt opp i vinterpausen, skrev forbundet videre.

Respekterer ferien

Liverpool-manager Klopp sa søndag at klubbene allerede i fjor vår fikk et brev fra ledelsen i Premier League, der det ble anmodet om at vinterpausen ble respektert.

Ligaledelsen ønsket ikke at eventuelle treningskamper skulle legges til den aktuelle perioden.

– Premier League ba oss om å respektere vinterferien. Det gjør vi. Hvis FA ikke respekterer det, er ikke det noe vi kan gjøre noe med. Vi kommer ikke til å være der, sa Klopp med henvisning til den kommende omkampen.

Før jul sendte Liverpool et meget ungt lag på banen i ligacupkvartfinalen mot Aston Villa. Det endte med 0-5-tap. Årsaken var at kampen kolliderte med klubb-VM.

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 17:43

Flere artikler