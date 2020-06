Dette er tidspunktet Liverpool kan vinne ligaen

Etter alle solemerker vil Liverpool stikke av med ligagullet denne sesongen. Dette er datoene supporterne må merke seg, ifølge britiske medier.

Liverpool-spillerne kan etter alle solemerker feire ligatittelen denne sesongen. Foto: JOHN SIBLEY / REUTERS

Det er allerede vært kjent når Premier League starter opp igjen etter koronapausen, men foreløpig har kamptidspunktene ikke vært bekreftet.

Nå har ligaen satt opp tidspunktene for de neste rundene, noe som betyr at Liverpool-fansen vet nøyaktig når de kan vinne ligaen.

Ligalederen har ni kamper igjen og leder med utrolige 25 poeng. Det skal med andre ord en fullstendig kollaps til for at ikke ligagullet havner på Merseyside.

Trenger kun seks poeng

Manchester City, som ligger på annenplass på tabellen, møter Arsenal til en hengekamp 17. juni. Dersom de lyseblå taper den kampen, er det bare for Liverpool-tilhengerne å notere seg søndag 21. juni klokken 20.00.

Da møter Liverpool byrival Everton. Vinner Jürgen Klopps menn, vil ligagullet være sikret.

Skulle Manchester City unngå tap, er Liverpool fortsatt kun én seier unna tittelen. Neste mulighet blir dermed kampen mot Crystal Palace 24. juni klokken 21.15.

Det betyr med andre ord at Liverpool kun trenger seks poeng på de siste ni kampene, gitt at Manchester City vinner samtlige av sine kamper.

Det gjenværende møtet mellom Manchester City og Liverpool er satt til 2. juli klokken 21.15, men det er liten grunn til å tro at den kampen vil få innvirkning på gullkampen.

Selv om Premier League ikke har endelig bekreftet tidspunktene, melder flere britiske medier om endringene. Troverdige The Times, The Guardian og The Telegraph er samstemte.

Jürgen Klopp lover fansen en parade dersom de vinner ligaen. Foto: Phil Noble / REUTERS

Kan slå rekord

Før koronaviruset satte all idrett på vent, skrev vi at Liverpool lå an til å bli tidenes tidligste ligamester.

Opprinnelig kunne tittelen vært sikret allerede i mars, men det var før samtlige kamper ble utsatt.

Det er Manchester United som holder rekorden for den tidligste Premier League-triumfen. I 2000/2001-sesongen vant klubben med fem runder igjen på datoen 14. april.

Aldri før har et lag vunnet tittelen med flere enn fem kamper igjen, men den rekorden har Liverpool fortsatt los på.

Fakta Slik spilles de neste rundene i Premier League Disse kampene er ikke bekreftet, men flere britiske medier melder at terminlisten kommer til å se slik ut. Mellom fire og seks av disse kampene kan bli flyttet før terminlisten bekreftes. 17. juni Aston Villa v Sheffield United 19.00 Manchester City v Arsenal 21.00 19. juni Norwich v Southampton 19.00 Tottenham v Manchester United 21.00 20. juni Watford v Leicester 13.30pm Brighton v Arsenal 16.00 West Ham v Wolves 18.30 Bournemouth v Crystal Palace 20.45 21. juni Newcastle v Sheffield United 15.00 Aston Villa v Chelsea 17.30 Everton v Liverpool 20.00 22. juni Manchester City v Burnley 21.00 23. juni Southampton v Arsenal 19.00 Tottenham v West Ham 21.15 24. juni Manchester United v Sheffield United 19.00 Newcastle v Aston Villa 19.00 Norwich v Everton 19.00 Liverpool v Crystal Palace 21.15 25. juni Burnley v Watford 19.00 Leicester v Brighton 19.00 Chelsea v Manchester City 21.15 Wolves v Bournemouth 21.15 28. juni Aston Villa v Wolves 13.00 Watford v Southampton 17.30 29. juni Crystal Palace v Burnley 21.00 30. juni Brighton v Manchester United 19.00 Sheffield United v Tottenham 21.15 1. juli Bournemouth v Newcastle 19.00 Everton v Leicester 19.00 West Ham v Chelsea 21.15 2. juli Arsenal v Norwich 19.00 Manchester City v Liverpool 21.15 Kilde: The Times

Frykter ikke store folkemengder

En ligatittel vil definitivt utløse en eufori blant Liverpool-fansen. Det har vært et spørsmål om supportere vil møte opp i store folkemengder utenfor arenaen ved en eventuell seier.

Klopp frykter ikke at det skal skje.

– Vi vil snakke med supporterne våre, 100 prosent. Men våre fans vil ikke la noe negativt skje, sa manageren nylig til BBC.

Tyskeren mener man heller bør arrangere en parade gjennom Liverpools gater når det er trygt.

– Hvis vi blir mestere, vil vi feire som et lag og senere med alle våre supportere når vi kan det. Jeg kan love deg at hvis vi vinner, vil det være en parade også, sier han.