United-tenåringen får eksperter og medspillere til å måpe etter kalasseier: – Minner meg om Solskjær

Mason Greenwood (18) noterte seg for to nye scoringer for Champions League-jaktende Manchester United. Det fører ham inn på eksklusiv liste.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mason Greenwood noterte seg for to scoringer mot Bournemouth. Foto: PETER POWELL / REUTERS

Saken oppdateres.

Manchester United – Bournemouth 5–2

Anført av en angrepstrio i målform, en Bruno Fernandes i storslag og en smilende Paul Pogba, fosser Ole Gunnar Solskjærs Manchester United videre i kampen om Champions League-plass neste sesong.

Men etter storseieren over Bournemouth er det spesielt en mann, eller ungdom om du vil, som får de største superlativene: 18-åringen Mason Greenwood.

Med sine to praktscoringer lørdag ettermiddag, er han den yngste spilleren som har scoret 15 mål eller mer for Manchester United siden Wayne Rooney gjorde det samme for 15 år siden.

– Han er en fantastisk målscorer. Han er en veldig, veldig talentfull gutt og vi vil fostre ham opp så godt vi kan, sa Solskjær til BT Sports etter kampen.

Greenwood gratuleres av Aaron Wan-Bissaka etter sin andre nettkjenning mot Bournemouth. Foto: PETER POWELL / REUTERS

– Minner meg om Solskjær

Etter at Greenwood med sin høyre fot hadde hamret inn sin andre scoring for dagen, valgte TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb å oppsummere 18-åringen på dette viset:

– Han minner meg om Solskjær når vi går tilbake i tid. Han har så snært i tilslaget sitt. Det kommer så hardt og så rapt, sa den tidligere norske landslagssjefen som hadde nettopp Solskjær i stallen tidlig på 2000-tallet.

Tidligere i kampen scoret Greenwood også en perle. Den gangen med sin foretrukne venstre fot.

– Venstre fot, høyre fot. Han kan avslutte. Begge sider er komfortable for ham. Jeg vil ikke legge for mye press på ham, bare la han spille fotball og det er det han gjør. Det er en stor bonus å ha ham i stallen, sa Marcus Rashford til BT Sports etter kampen.

Med sine åtte scoringer i Premier League, er nå også Greenwood inne på den eksklusive listen over spillere som er 18 år eller yngre med flest mål i løpet av en sesong. Med fem kamper igjen av sesongen, er det all grunn til å tro at han vil avslutte sesongen enda høyere på den listen.

Fakta Flest Premier League-mål 18 år eller yngre 1997/1998: Michael Owen (18 mål) 1993/1994: Robbie Fowler (10 mål) 2003/2004: Wayne Rooney (9 mål) 1998/1999: Michael Owen (9 mål) 2019/2020: Mason Greenwood (8 mål)

Rashford og Martial i 20

Det var ikke bare Greenwood som fikk United-fansen til å juble mot Bournemouth. De kunne også for første gang siden 2010/2011-sesongen konstatere at to United-spillere har scoret 20 mål eller mer i løpet av en sesong.

Da var det Dimitar Berbatov og Javier «Chicharito» Hernandez som gjorde det.

Mot Bournemouth signerte både Marcus Rashford og Anthony Martial seg for sesongens 20. mål ni år etter.

– De er på det samme laget og jobber mot et felles mål. En av de positive tingene med angriperne våre, er at de er gode venner og fortsetter å utfordre hverandre, sa Solskjær til BT Sports etter kampen.

Fakta Uniteds toppscorere siste ni år 2010/2011: Dimitar Berbatov (21 mål) og Javier «Chicharito» Hernandez (20 mål) 2011/2012: Wayne Rooney (34 mål) og Danny Welbeck (12 mål) 2012/2013: Javier «Chicharito» Hernandez (18 mål) og Wayne Rooney (16 mål) 2013/2014: Wayne Rooney (19 mål) og Robin van Persie (18 mål) 2014/2015: Wayne Rooney (14 mål) og Robin van Persie/Juan Mata (10 mål) 2015/2016: Anthony Martial (17 mål) og Wayne Rooney (15 mål) 2016/2017: Zlatan Ibrahimovic (28 mål) og Marcus Rashford/Henrikh Mkhitaryan (11 mål) 2017/2018: Romelu Lukaku (27 mål) og Jesse Lingard (13 mål) 2018/2019: Paul Pogba (16 mål) og Romelu Lukaku (15 mål)

Anthony Martial er i storform. Lørdag scoret han sitt 20. mål for sesongen. Dermed står han likt om toppscorertronen i klubben med Marcus Rashford. Foto: CLIVE BRUNSKILL / REUTERS

King-scoring til liten nytte

Selv om det meste handlet om Manchester United på Old Trafford, var det faktisk Bournemouth som kom best i gang.

Etter 15 minutter slo Junior Stanislas en frekk tunnel på Harry Maguire, før han banket ballen bak David de Gea.

Men derfra og inn, handlet så å si alt om Manchester United.

Etter 29 minutter dunket Greenwood inn sin første, før Rashford satte inn et straffespark og Martial avsluttet omgangen med en perle fra 18 meter.

Etter hvilen var det igjen Bournemouth som kom best i gang, da de fikk et straffespark etter en klønete manøver av Eric Bailly. Det ekspederte Joshua King sikkert i mål.

Bare fem minutter senere satte Greenwood sin andre for kvelden, før Bruno Fernandes avsluttet målshowet med et utsøkt frispark.

Dermed ligger fortsatt Joshua King og Bournemouth under streken med et tøft kampprogram fremover hvor de møter blant annet Tottenham, Manchester City og Leicester.

Joshua King var sikker fra straffemerket på Old Trafford. Dermed har han scoret mot sin nye klubb både på hjemme- og bortebane denne sesongen. Foto: Dave Thompson / AP

Ingen Crystal Palace-hjelp

For Solskjær og United sin del, har de nå gått hele 16 kamper uten tap. Seieren er også den tredje av fire mulige i Premier League etter koronapausen.

Dermed er Manchester United for alvor med i kampen om den viktige fjerdeplassen som gir Champions League plass.

For at det skal skje, må United få hjelp av andre lag til å ta igjen enten Leicester eller Chelsea foran seg på tabellen. Men i Leicester var det liten hjelp å få av Crystal Palace lørdag ettermiddag.

Med sin 3–0-seier holder Leicester seg fortsatt tre poeng foran Manchester United på tabellen, som før Chelsea møter Watford senere i kveld i hvert fall får låne 4.-plassen i noen timer.