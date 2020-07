16-åringens tale vekker oppsikt. Nå hylles hun av tennisverdenen: «Aldri sett noe lignende».

Coco Gauff er en av tennissportens yngste stjerner. Nå roses hun for å bruke plattformen sin.

Coco Gauff kan ha en stor fremtid foran seg. Foto: Andy Brownbill / AP

– Jeg kjemper for fremtiden til mine brødre. Jeg kjemper for fremtiden til mine fremtidige barn og barnebarn. Vi må endre oss nå, og jeg lover at jeg alltid vil bruke plattformen min til å spre viktig informasjon og oppmerksomhet.

Ordene tilhører den 16 år gamle tennisstjernen Coco Gauff, som forrige uke holdt en tale om rasisme og diskriminering i hjembyen Delray Beach i Florida, skriver The Telegraph.

Talen kommer i kjølvannet av de mange protestene i USA og resten av verden etter at George Floyd døde under en politipågripelse.

Tok til tårene etter seier mot idolet

Nå slutter også 16 år gamle Gauff seg til stemmene som krever at rasismen opphører. Hun har allerede oppnådd flere milpæler, til tross for sin unge alder. Hun vant sin første WTA-tittel allerede i fjor.

I tillegg tok hun seg helt til fjerde runde i fjorårets Wimbledon-turnering, der hun til slutt røk for Simona Halep, som gikk helt til topps. Før det hadde imidlertid Gauff sjokkert tennisverdenen med seier over Venus Williams, et av den daværende 15-åringens store idoler. Gauff tok til tårene etter den gjeve seieren.

Seieren mot Venus Williams så ut til å være svært følelsesladet for Gauff. Foto: Tim Ireland / TT NYHETSBYRÅN

For det er langt ifra sikkert at Gauff ville blitt tennisspiller om det ikke hadde vært for Venus og den enda mer meritterte søsteren Serena Williams.

Gauffs far Corey var nemlig på basketlaget til universitetet i Georgia. Moren Candi var blant annet meget god i syvkamp.

Williams-søstrenes utrolige 30 Grand Slam-titler gjorde nemlig tennissporten mer utbredt i USA. Kan Gauff ta opp arven etter de to legendene?

Under fjorårets Wimbledon var det i hvert fall ikke tvil om at Venus Williams har betydd mye for Gauff. Da de takket for kampen etter den overraskende seieren, holdt den fremadstormende utøveren Williams i hånden litt ekstra lenge.

– Jeg sa bare takk for alt hun har gjort for sporten, sa Gauff ifølge New York Times.

Og Williams var full av lovord om Gauffs potensial.

– Jeg mener kun fantasien setter grenser.

Venus Williams (t.v.) har vunnet Wimbledon-turneringen hele fem ganger, men klarte helt fint å glede seg på Gauffs vegne etter tapet i fjor. Foto: Tim Ireland / TT NYHETSBYRÅN

– Kan bli verdensener

Det samme tror Eurosports kommentator og tidligere tennisspiller Christer Francke.

– Coco Gauff kan bli en ny verdensener. En ny Serena Williams. Hun er så god, så ung og så moden. Hun er litt annerledes enn jentene vi ser i Europa og Skandinavia, sier Francke.

WTA-seieren i Linz i fjor, i tillegg til kampene mot Williams og seieren over regjerende mester Naomi Osaka i årets Australian Open, har vist Gauffs enorme potensial. Alderen har begrenset antall kamper hun har kunnet spille noe, men til neste år tror Francke man får se henne hyppigere.

– Vi har ikke sett noen kvinner dominere rankingen fullstendig de siste årene. Det har vært forskjellige vinnere hele tiden. Gauff er en man tror kan dominere.

Gauff er for øyeblikket nummer 52 på verdensrankingen, men det kan altså fort endre seg.

Hylles for engasjementet

Mens det ikke mangler på eldre og mer meritterte utøvere som aldri bruker stemmene sine for å påvirke samfunnet, har Gauff allerede nå bestemt seg for å bruke tennisen til å fremme Black lives matter-kampanjen.

I den nevnte talen siterte hun blant andre borgerrettsforkjemperen Martin Luther King jr.

– Jeg så et sitat fra Dr. King: «Den største tragedien er ikke onde menneskers brutalitet, men gode menneskers taushet.» Så du må ikke være stille. Om du velger stillhet, velger du undertrykkernes side, sa Gauff ifølge CNN.

Se Gauffs tale nedenfor:

Den unge tennisspilleren høster stor hyllest for engasjementet sitt.

– Jeg smiler når jeg ser hvor mange hun når ut til allerede – og av hvor mange hun kan nå i fremtiden, har Martina Navratilova sagt til BBC.

Navratilova regnes som en av tidenes beste tennisspillere.

– Hun er en av de personene som kan gjøre verden til et bedre sted. Det virker som hun ønsker å gjøre det, la hun til.

Også tidligere verdensener Kim Clijsters applauderte Gauffs engasjement.

– Takk for at du er en jente som datteren min kan lære av og se opp til. Jeg lover at vi vil lære barna våre de rette tingene å gjøre, slik at de kan føre det videre og. Alt starter hjemme, skrev Clijsters på Twitter.

Kim Clijsters er en av mange som har latt seg imponere av Coco Gauff. Belgieren har selv vunnet fire singletitler i Grand Slam. Foto: Kamran Jebreili / AP

Tidlig voksen

Det finnes nok av eksempler på unge kvinnespillere som har slått gjennom tidlig, for så å deretter falme bort. Nettopp Gauffs modenhet trekkes ofte frem.

– Da hun var 14, var hun mer moden enn kvinner på 25 som er på touren. Hun har en indre styrke som er helt uvanlig, har Serena Williams’ trener Patrick Mouratoglou sagt, ifølge The Times.

Tidligere toppspiller Annabel Croft sliter nesten med å beskrive Gauff overfor samme avis.

– Det er så mye press på henne etter det som skjedde i fjor. Måten hun takler det er ekstraordinær. Jeg har aldri sett noe lignende, sier Croft, som nå er kommentator.

Francke tror Gauffs suksess på banen har ført til at hun er blitt voksen tidligere.

– Hun er veldig voksen. Om du hører talen hennes, skulle du ikke tro hun var under 20. Men det er gjerne litt sånn at de som er veldig gode i idrett gjerne er mer voksne, sier han og legger til:

– Slik suksess gjør at man må bli voksen fort. Hun er ingen normal 16-åring, akkurat som at Boris Becker ikke var noen vanlig 17-åring da han vant Wimbledon.