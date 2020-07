Premier League direkte: Liverpool med overraskende poengtap

Liverpool får et visst trykk rundt boksen til Burnley, men ballen ender hos Pope igjen.

For sent inne på Salah.

Burnley får et hjørnespark.

Rodriguez med et veldig farlig innlegg inn mot Vydra, men Alisson er raskt ute og får tak i den like foran Burnley-spissen.

Liverpool kan fremdeles ta poengrekorden i Premier League uavhengig av hvordan denne kampen ender (Manchester City har rekorden med 100 poeng), men blir det uavgjort trenger de syv poeng på de siste tre kampene for å tangere City og åtte poeng for å slå rekorden. Liverpool har Arsenal, Chelsea og Newcastle igjen.

Gomez med et slurvete touch, som fører til at han og Vydra havner i en tett duell om ballen. Gomez for sent inne mener dommeren og gir det gule kortet.

79′ DEL