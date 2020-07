Stjerne rasehetset før Premier League-kamp: – Feigt og avskyelig

Crystal Palace-profilen Wilfried Zaha våknet opp til rasistiske meldinger.

Roy Hodgson støtter Wilfried Zaha. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Før søndagens kamp mellom Aston Villa og Crystal Palace la driblefanten ut flere skjermbilder på nettsamfunnet Twitter der han blir rasehetset av en annen person.

– Våknet opp til dette, skriver Zaha.

I den ene meldingen blir han truet om ikke å score mot Aston Villa. Birmingham-klubben kjemper intenst for å unngå nedrykk.

Wilfried Zaha ble rasehetset før kampen mellom Crystal Palace og Aston Villa. Her er han rett før kampstart. Foto: TIM KEETON / Reuters

– En skam

– Dette er en skam og burde ikke skje. Vi står ved din side, Wilf, og alle andre som opplever en slik forferdelig hets, skriver Crystal Palace på Twitter.

Klubben har også publisert en artikkel der trener Roy Hodgson fordømmer hendelsen.

– Det er veldig trist at en spiller våkner opp til denne typen feig og avskyelig hets på kampdag, sier Hodgson.

Støtter Zahas beslutning

Den tidligere Viking-treneren støtter Zahas avgjørelse om å offentliggjøre meldingene.

– Jeg mener det er riktig av Wilf å bevisstgjøre folk om det. Det er ikke noe han burde vært tyst om, sier Hodgson.

Han håper at Crystal Palace, Aston Villa og Premier League sammen kan finne ut hvem som står bak meldingene.

– Han ønsker at en av våre beste spillere ikke skal ha dagen, men å gjøre det på den måten, det finnes det ingen unnskyldning for, sier Hodgson i et intervju sendt på TV 2.

Lagene i Premier League har gjort en markering mot rasisme før hver kamp siden oppstarten. Foto: Catherine Ivill / Pool Getty

Grov og mørk rasisme

Meldingene ble også et tema i TV 2s sending før kampen.

– Dette er så grov og mørk rasisme at jeg blir trist og sint. At det skal være nødvendig for en spiller å oppleve dette i 2020. Man diskuterer om man skal vise det, men man må nesten vise det. Dette er virkeligheten. Dette opplever en av Premier Leagues beste spillere før kamp, sa Brede Hangeland, som spilte med Zaha i Crystal Palace.

Politiet i West Midlands opplyser at de etterforsker hvem som står bak kontoen. De oppfordrer også Zaha til anmelde hendelsen.