AaFK-profilen hadde bare lyst til å bli værende i senga etter ydmykelsen. Nå lover han én ting.

Ikke på 49 år har et eliteserielag sluppet inn elleve mål eller mer på de første to seriekampene. Nå skal AaFK-spillerne ta tak.

VONDT: Daníel Leó Grétarsson og resten av Aalesund-spillerne har hatt noen tøffe timer etter tapet for Kristiansund søndag, men humøret var tydelig på veg opp under mandagens trening. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Det er blitt et nådeløst møte med Eliteserien for AaFK. Fasiten etter to kamper er tap 1–4 for Molde og 2–7 for Kristiansund. Dagen derpå satt tapene fortsatt godt i.

– De siste timene siden kampen har vært forferdelige. Ingen spillere ønsker å være i denne posisjonen. Du ønsker å være deg selv, men nå har du bare lyst til å se ned i bakken og bli i senga, men det er ikke bra for noen. Nå må vi bare heve oss og gjøre Ålesund stolte igjen, sier forsvarsspiller Daniel Gretarsson til Sunnmørsposten, og legger til:

– Tapet var en ydmykende følelse som ga meg vondt i magen, sier han.

Ny mulighet

At Aalesund allerede på onsdag mot Brann kan rette opp den begredelige sesongstarten, kan være både positivt og negativt. Fordelen er at det er mindre tid til å dvele med tapet.

– Det som er fint er at vi allerede på onsdag får en ny sjanse. Da kan vi ikke tenke på det altfor lenge. Vi må få det ut av systemet og se videre. Vi slo Brann i oppkjøringen og må egentlig bygge videre på det, sier Castro.

Ulempen er at det er lite tid til å gjøre taktiske justeringer. Det tror ikke AaFK-spillerne er noen hindring.

Niklas Castro var en skygge av seg selv mot Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Vi kjenner hverandre godt allerede, så vi må bare fortsette å gjøre det vi er vant med å gjøre. Nesten alle som starta kampen i går spilte her i fjor, så vi kjenner hverandre og må spille på våre sterke egenskaper, sier Gretarsson.

Selv om stortapet mot KBK fortsatt ikke er glemt, var stemningen på veg opp på mandagens trening, der de fleste av spillerne som var involvert i forrige kamp drev med firkant.

– Det er alltid en god følelse å ha det morsomt med guttene. Det er ingen som ønsker at noen skal være i dårlig humør. Vi vil bare tilbake på banen og få en positiv følelse, le sammen og ha det gøy. Ofte kommer resultatene også når man har det morsomt på banen, tror den islandske midtstopperen, som blir ansett som en av lagets nøkkelspillere i år.

Nøkkelspillere

Castro var i 2019 AaFKs aller viktigste spiller offensivt og hadde et snitt på over ett mål poeng per kamp. Hittil i sesongen har han ikke vært seg selv.

– Jeg vet ikke, egentlig. Det er selvfølgelig vanskelig å være god når ikke kollektivet stemmer helt. Da blir det litt sånn. Det er elleve mot elleve, og det er vanskelig for enkeltpersoner å gjøre noe når ingenting stemmer for alle, sier han.

Møtet med toppnivået, som Castro har sett fram til i lang tid til å få muligheten på igjen, har langt fra blitt som han hadde sett for seg.

– Det har vært brutalt for alle mann, det har ikke fungert for noen av oss. Det er vanskelig å få til så mye når det ikke stemmer, og det er tungt, men vi må bare bygge videre på det positive, sier Niklas Castro.

Feil

I forsvarsspillet har Aalesund begynt sesong lite kynisk og ikke vært tøffe nok. Nøyaktigheten i spillet har også vært borte. Det har AaFK ofte kommet unna med de siste to sesongen i 1. divisjon.

– I denne divisjonen må vi bare steppe opp spillet vårt. I fjor kom vi oftere unna med å gjøre en feil, men nå blir vi straffet for hver feil vi gjør. Vi må bare holde det gående, og vi tror på egenskapene våre. Vi vet at vi er gode nok til å være i Eliteserien, ikke bare for å spille her, men også til å vinne kamper og ta poeng, sier Gretarsson.