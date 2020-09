Tøff VM-trekning for Norge

Norge får det tøft i gruppespillet i håndball-VM for herrer i Egypt i januar 2021. Christian Berges menn møter blant annet Frankrike.

For mindre enn 10 minutter siden

Sander Sagosen og Norge møter Frankrike i VM. Foto: ANTONIO BRONIC / X02994

Norge var i beste seedingsgruppe sammen med Danmark, Spania, Kroatia, Slovenia, Tyskland, Portugal og Sverige.

Norge havnet i gruppe E med Frankrike og Østerrike. I tillegg skal vinneren av Nord-Amerika-kvalifiseringen, som skal avholdes i november i Mexico, i gruppen til Norge.

Fakta Gruppene Dette er de innledende gruppene i håndball-VM for herrer i Egypt 14. til 31. januar: Gruppe A: Tyskland, Uruguay, Kapp Verde, Ungarn Gruppe B: Spania, Brasil, Polen, Tunisia Gruppe C: Kroatia, Japan, Angola, Qatar Gruppe D: Danmark, Bahrain, Kongo, Argentina Gruppe E: Norge, Frankrike, vinner av Nord-Amerika-kvalik, Østerrike Gruppe F: Portugal, Island, Marokko, Algerie Gruppe G: Sverige, Egypt, Tsjekkia, vinner av Sør-Amerika-kvalik Gruppe H: Slovenia, Sør-Korea, Russland, Hviterussland De tre beste lagene fra hver gruppe går videre til hovedrunder der lagene deles inn i fire pulje med seks lag. Herfra kvalifiserer de to beste seg for kvartfinale.

Lang historie

Norge og Frankrike møttes senest i gruppespillet i EM i Trondheim 12. januar. Da endte det med 28-26-seier til Norge etter ti mål fra Sander Sagosen.

– Det å spille et europamesterskap i Trondheim er noe av det største jeg har gjort som håndballspiller, sa Sagosen til NTB i august. Norge tok bronsemedalje i det mesterskapet.

Sist gang landene møttes i et VM var i finalen i 2017. Da ble franskmennene for tøffe med 33-26-seier. Da scoret evigunge Nikola Karabatic seks mål, mens Sagosen bare noterte seg for ett mål.

Østerrike er et land Norge har hatt god kontroll på de siste årene. Norge har vunnet fire av de siste fem oppgjørene, inkludert 34-24-seier under VM i 2019.

32 nasjoner

Regjerende verdensmester Danmark havnet i gruppe med Bahrain, Kongo og Argentina.

Spania, som vant EM i januar, møter Brasil, Polen og Tunisia. De må sies å være storfavoritt til å ta seg videre.

De tre beste fra hver av de åtte gruppene avanserer til hovedrunden (fire puljer med seks lag). Herfra kvalifiserer de to beste seg for kvartfinale.

Det er første gang 32 nasjoner skal delta i sluttspillet. Det arrangeres i Egypt i perioden 14. til 31. januar.

Trekningen foregikk i historiske omgivelser foran Giza-pyramiden utenfor Egypts hovedstad Kairo.

