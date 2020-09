Ny sponsorhverdag for verdenscupvinner Kilde: – Sånn har det ikke vært før

Etter å ha vunnet verdenscupen kjenner alpinist Aleksander Aamodt Kilde på en ny hverdag. Nå kommer sponsorene til ham og ikke omvendt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Aleksander Aamodt Kilde poserer med pokalen som viser at han var verdens beste alpinist forrige vinter. Foto: Erik Johansen

NTB

Etter at forrige sesong brått ble avbrutt ble Kilde stående igjen som sammenlagtvinner i den alpine verdenscupen. Dermed ble Kilde også et mer ettertraktet sponsorobjekt, noe han innrømmer at han allerede har merket.

Nå er det sponsorene som banker på døra til 27-åringen.

– Det er noen sponsorer som har vært interessert. Og sånn har det ikke vært før, at de har kommet til meg. Det kjennes veldig greit, sier Kilde.

– Mer enn det er det ikke. Jeg er fortsatt den samme karen fra Bærum som jeg var før.

Aleksander Aamodt Kilde er blitt ettertraktet etter verdenscupseieren forrige sesong. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Sluntrer unna

Med suksess i bakken blir det også mer klingende mynt i kassa.

– Og det føler jeg er greit, med tanke på at karrieren er såpass kort. Man må smi mens jernet er varmt og jeg har jo fortsatt lyst til å vinne flere renn.

Pengene har gått med til å kjøpe hus på Jar sammen med samboeren.

I helgen reiste Kilde til Sveits og blir værende i utlandet til etter sesongåpningen i midten av neste måned. Dermed sluntrer han også unna selve flyttejobben.

Les også Pakket bagen og dro til rødt land. Nå har verdenscupvinneren merket én stor forandring.

Fortsatt sulten

Den tradisjonsrike verdenscupåpningen i østerrikske Sölden blir startskuddet i kampen om å forsvare den gjeveste «kula», som beviser at han vant verdenscupen sammenlagt forrige sesong.

Kilde er klar på at han ikke ble mett av suksessen forrige sesong. Han er fortsatt like sulten.

– Jeg vil nesten si at jeg er mer motivert enn tidligere. Jeg hadde det så vanvittig gøy da jeg holdt på i vinter. Og den gleden har jeg lyst til å ha igjen, sier Kilde.

Medaljer er første prioritet

Og det var mye å glede seg over forrige sesong for Kilde. De siste årene har han slitt med både utstyr og resultater, før det plutselig løsnet. Stang ut ble til stang inn, og Kilde fikk med seg sju pallplasser forrige sesong.

Han sto blant annet øverst på pallen i Saalbach-Hinterglemm, mens det ble fem andreplasser og en tredjeplass.

– Å ta medaljer i et mesterskap første prioritet, så kommer det å vinne renn. Jeg har fortsatt lyst til å gjøre det bra i enkeltrenn og ta hjem seieren i verdenscupen.

Det var poengene fra storslalåm som ble avgjørende da verdenscupregnskapet ble gjort da sesongen ble avsluttet. I fem av sju renn ble han topp seks og fikk med seg i alt 225 poeng fra storslalåmløypa. Verdenscupen vant han med 48 poengs margin til franske Alexis Pinturault.

Kilde og resten av den mannlige alpineliten sesongåpner i Sölden (storslalåm) 18. oktober.