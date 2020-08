Kristoff mistet ledertrøyen: Hjemmehåp vant den andre etappen

Alexander Kristoff kjempet en tapper kamp, men klarte ikke å forsvare den gule ledertrøyen på 2. etappe i Tour de France, som ble vunnet av Julian Alaphilippe.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Alexander Kristoff syklet i gul trøye. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Inne i Nice endte det i et spurtoppgjør mellom Julian Alaphilippe, Marc Hirschi og Adam Yates. Franskmannen Alaphilippe, som syklet store deler av fjorårets Tour de France i den gule ledertrøyen, gikk seirende ut av spurten og kan dermed ikle seg ledertrøyen også i år.

Alexander Kristoff kjempet tappert underveis, men måtte slippe hovedfeltet og håpet om flere dager i gult. Han leder imidlertid fortsatt poengkonkurransen og sykler i grønn trøye mandag.

Alexander Kristoff sykler mandagens etappe i den grønne poengtrøyen. Foto: Stephane Mahe / Reuters

– Han har en nese for sykkelløp som få andre har, sa TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd etter at Alaphilippe tok seieren.

Etter målgang gråt en tydelig rørt Alaphilippe.

– Det er veldig spesielt at dette er min første seier i år. Denne er for pappa, sa Alaphilippe da han ble intervjuet av arrangøren.

Alaphilippes far døde tidligere i år.

Julian Alaphilippe syklet seg søndag inn i den gule ledertrøyen i Tour de France. Foto: Stuart Franklin / Reuters

Kristoff skulle nyte dagen

Alexander Kristoff smilte bredt bak munnbindet før han tok fatt på 2. etappe i Tour de France. Etter at nordmannen spurtet inn til seier i Nice lørdag ettermiddag, var det ifølge ham selv bare sokkene og sykkelskoene som ikke var gule da 33-åringen stilte til start søndag.

Den første nordmannen til å sykle i gul trøye siden Thor Hushovd gjorde det i 2011, hadde ikke store forventninger før etappen.

– Jeg skal nyte å kjøre i gult i dag, for det blir vel med denne dagen, tipper jeg, sa Kristoff til TV 2 før han tok fatt på de 187 kilometerne.

Les også Treneren avslører hva som ligger bak Kristoffs store bragd: – Han gjør alt riktig

Nordmannens pessimisme var begrunnet i at rytterne skulle over to såkalte førstekategoriserte stigninger. Tour de France har ikke hatt stigninger av denne typen allerede på 2. etappe siden 1992.

For en rekke ryttere kom den tøffe etappen ekstra ubeleilig, med tanke på at listen over ryttere som gikk i bakken i løpet av den kaotiske åpningsetappen, etter hvert ble lang som et vondt år.

Tidlig brudd

De 173 rytterne som stilte til start søndag, tre færre enn lørdag, hadde ikke lagt bak seg mange kilometer før et brudd kom seg av gårde. Åtte mann stakk fra hovedfeltet, blant dem Peter Sagan.

30-åringen fra Slovakia, som er blitt verdensmester tre ganger, hadde siktet seg inn mot den innlagte spurten, men måtte gi tapt for Matteo Trentin. Kristoff ble nummer tre i spurten i hovedfeltet, og fikk med seg fem poeng i kampen om den grønne poengtrøyen.

Peter Sagan (i grønn trøye) markerte seg tidlig på etappen. Foto: Thibault Camus / AP

Etter den innlagte spurten økte avstanden mellom bruddet og hovedfeltet til to minutter. I hovedfeltet satt Vegard Stake Laengen lengst fremme, med lagkamerat Kristoff i den gule trøyen like bak.

To minutter og ti sekunder etter at bruddet kjørte over toppen av den første av de to førstekategoriserte stigningene på etappen, Col de Colmiane, kjørte Kristoff over toppen på halen av hovedfeltet.

Måtte slippe hovedfeltet

På vei opp til dagens andre førstekategoriserte stigning, Col de Turini, ble det klart at det ville bli med én dag i gul trøye for Kristoff. Da måtte 33-åringen slippe hovedfeltet. Han skar også grimaser.

– Han kjemper tappert, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

Kristoffs lagkamerat og landsmann, Stake Laengen, tauet ham opp til toppen. Da de syklet over den, hadde det gått fire minutter siden hovedfeltet passerte og over fem minutter siden bruddet syklet over.

Flere nordmenn i fokus

I det Kristoff og Stake Laengen forsvant ut av rampelyset for dagen, var det en annen nordmann, også han i gult, som syklet inn i det.

Amund Grøndahl Jansen ledet det gule og svarte Jumbo-Visma toget da hovedfeltet hentet inn bruddet med drøye fire mil igjen til mål.

På vei opp Col d’Èze, som jevnlig figurerer i rittet Paris – Nice, angrep flere ryttere, men ingen fikk en luke ned til hovedfeltet.

Les også Ti navn å se opp for i den skjøre Touren

Spurtoppgjør mellom trio

Dermed satt sammenlagtkanonene samlet da hovedfeltet tok fatt på etappens siste stigning. Med fire kilometer igjen til toppen av Col des Quatre Chemin, angrep hjemmefavoritten Julian Alaphilippe.

Franskmannen tilbrakte store deler av fjorårets Tour de France i gul trøye, og kunne åpenbart tenke seg å gjøre det samme i år. Med seg på slep fikk 28-åringen sveitseren Marc Hirschi. Kort tid etter ble duoen en trio da de fikk selskap av briten Adam Yates.

De tre holdt unna for hovedfeltet. Dermed endte det i et spurtoppgjør, som Alaphilippe gikk seirende ut av.

Julian Alaphilippe jubler etter å ha spurtet inn til seier. Foto: Stephane Mahe / Reuters

Ny sjanse for Kristoff mandag

Selv om Kristoff må gi fra seg ledertrøyen, blir han å se i en sterk farge også på mandagens 198 kilometer lange etappe fra Nice til Sisteron, den nest lenge i årets ritt. Nordmannen leder fortsatt kampen om den grønne poengtrøyen, 18 poeng foran Peter Sagan.

Etappen kommer trolig til å ende i en massespurt, og byr dermed på en ny vinnersjanse for Kristoff, som har vist at han er i god form.