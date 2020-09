Stabæk-spiller ny mann i landslagstroppen

Landslagssjefen henter inn ny midtstopper før Nord-Irland-kampen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Andreas Hanche-Olsen er hentet inn i landslagstroppen. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

ULLEVAAL:

Andreas Hanche-Olsen (23) er inne i landslagstroppen, bekrefter herrelandslagets pressesjef Svein Graff.

Stabæk-spilleren er på plass på landslagets trening lørdag.

I fredagens 1–2-tap mot Østerrike fikk Tore Reginiussen en smell i hodet. Han går runder rundt gressteppet på Ullevaal sammen med NFFs administrative koordinator Are Hokstad.

Kan få debut

Stabæk-kapteinen kan dermed få sin debut for det norske a-landslaget mot Nord-Irland på mandag. Fra før har 23-åringen 12 kamper for U21-landslaget og 8 kamper for G16-landslaget.

Hanche-Olsen blir med det den femte spilleren fra Eliteserien som er i landslagstroppen til Lars Lagerbäck denne samlingen.

Fra før er Patrick Berg (Bodø/Glimt), Even Hovland (Rosenborg), Sondre Rossbach (Odd) og Tore Reginiuseen (Rosenborg) i 24-mannstropen.

