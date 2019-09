Tromsø rotet bort tomålsledelse hjemme mot Haugesund

Tromsø – Haugesund 2–2

Fitim Azemi og lånespiller Aidan Barlow hadde sendt hjemmelaget i tomålsledelse med en tidlig scoring i hver sin omgang, men Krygård og Grindheim sørget for poengdeling i nord.

Dermed glapp to poeng for Tromsø. De kunne vært viktige i bunnstriden. Laget ligger to poeng foran kvalifiseringsplass og fire poeng foran direkte nedrykk når det gjenstår ti serierunder.

Drømmestart

Hjemmelaget fikk en glimrende åpning på kampen. Syv minutter var spilt da Fitim Azemi satte inn 1–0. Spissen stanget inn ledermålet etter innlegg fra Daniel Berntsen.

Dette var Azemis tredje scoring etter at han kom på lån fra Vålerenga i slutten av juli.

Berntsen var frisk i åpningen, og etter 19 minutter kom han seg til en god mulighet, men fra snaue 20 meter skjøt han over.

Haugesund ville også være med på leken. Både Christian Grindheim og Bruno Leite hadde bra muligheter til å utligne, men uten hell. Nærmest var Grindheim. Midtbanespillerens avslutning gikk marginalt utenfor Tromsø-målet.

Haugesund slo tilbake

Som før pause fikk hjemmelaget en glimrende start på den andre omgangen. Aidan Barlow, på lån fra Manchester United, løftet pent inn 2–0 med sitt første Tromsø-mål.

19-åringen ble klar for eliteserieklubben i midten av august, blant annet etter å ha blitt anbefalt overgangen av Ole Gunnar Solskjær.

Etter 58 minutter sikret gjestene ny spenning i kampen. Kevin Martin Krygård skled inn reduseringen etter forarbeid fra Martin Samuelsen.

Gjestene presset på, og fikk flere gode muligheter. 20 minutter før slutt sto det 2–2. Christian Grindheim mottok ballen i feltet, avanserte og banket inn utligningen.

Tromsø satte inn en sluttspurt, men klarte ikke å sikre seieren.