FONT-ROMEU: Ikke et hårstrå ligger feil hos mannen som har funnet opp sin egen hårvoks. Johannes Høsflot Klæbo (22) konstaterer at været er bra i dag også i den franske delen av Pyreneene. Han er på sin første høydesamling noensinne.

Spennende i seg selv, men spennende for ham er mye av den virksomheten som ikke handler om trening, kosthold, soving og hvile.

Studenten Klæbo lurer på om han skal melde seg opp til noen eksamener til jul. Fristen for oppmelding til eksamen går ut 15. september.

– Det blir jo ingen vanlig progresjon på disse studiene, innrømmer han.

Suksess som ødela – litt

Klæbo begynte så vidt et bachelorstudium i økonomi og administrasjon på NTNU i hjembyen Trondheim det årete han ble senior. Det gikk ikke så veldig bra.

Det vil si: Det gikk veldig bra i skisporet. Han slo seg virkelig inn i verdenstoppen høsten for to år siden på Beitostølen, ble tatt ut til verdenscupåpningen i Ruka og fortsatte å vinne. Han vant nesten alt som var før jul. Det ble ingen eksamener som planlagt til jul den vinteren. Heller ikke til våren. Men det ble suksess i OL i Pyeongchang.

– Det er sjanseløst å ha vanlig progresjon på disse studiene når du holder på med langrenn. Det blir nok mer poeng i verdenscup enn i studiepoeng dette skoleåret også. Men til våren skal jeg i hvert fall ta noen eksamener, sier han under ett av sine mange intervjuer på mediedagen i Font-Romeu.

Forretningene

Når vi er ferdig med snakk om langrenn, er det gründeren Klæbo vi snakker med. Han som har egen videoblogg med tusenvis av følgere, eget hårvoksmerke og stadig ideer om nye prosjekter.

– Det som fascinerer, er det å kunne bli bedre i noe. Sånn er det med skolegang som det er i langrenn. Jeg synes at det er artig å lese, vel det er jo ikke artig alltid, men du leser jo av en grunn. Det er for å bli bedre i noe. Du får satt deg et mål. Jeg vil gå på ski i lang tid fremover. Men det er mye som er artig og som jeg synes det er rått og holde på med.

Etter hårvokslanseringen har han foreløpig ikke de store tingene på gang, innrømmer han. Men han tenker både på eget klesmerke og hvordan han kan finne på andre ting i nye medier – ikke bare videoblogging på Youtube.

– Det viktigste er at det er spennende og utfordrende. Jeg liker jo fine klær, men det er et vanskelig marked. Du skal ha dyktige folk rundt deg for å lykkes.

Det er sammen med broren Ola han lager videoblogg, og hårvoksen samarbeider han med naboen Stian Støp om å produsere og lansere.

– Vi er flinke med langrenn, men det er fascinerende å treffe folk som har lykkes innenfor andre områder. Det er givende å sparre med slike folk, sier gründer Klæbo.

Høydelæring

Selv om etterlunsjpraten i Font-Romeu kom til å handle mye om annet enn langrenn, så er det nå en gang nettopp det som er hovedoppgaven hans. Han var spent før han dro på sin første høydesamling noensinne. Men det var ikke bare han som var spent. Trener og morfar Kåre Høsflot (76) var kanskje like spent som Klæbo selv.

– Jeg snakker med morfar hver eneste dag. Lenge. Jeg har akkurat snakket med ham nå. Han er med, han er på ballen, og det er nesten som om han er med på denne samlingen. Han spør og graver hele tiden. Nå ville han vite hvordan morgenøkten hadde vært og hvilken puls jeg hadde hatt.

Hverken han eller morfar har fått de helt store overraskelsene etter at mannen som har vunnet verdenscupen to sesonger på rad har prøvd noe helt nytt.

– For meg handler dette først og fremst om å lære.