Bamba-albue sendte Tromsø-kapteinen av banen. Lagkameratene slo kraftig tilbake.

Brann – Tromsø 2–3

Tromsø mistet kaptein Simen Wangberg tidlig i kampen etter at han fikk albuen til Branns Daouda Bamba i ansiktet. Deretter sendte samme Bamba Brann i ledelsen, men «Gutan» slo tilbake.

Bambas ledermål kom etter 22 minutter. Petter Strand stjal ballen fra Morten Gamst Pedersen høyt i banen, før han sendte den videre til spissen. Kent-Are Antonsen gikk på Bambas finter, og spissen fikk dermed bedre rom til å avslutte.

Gudmund Kongshavn i Tromsø-målet rakk ikke bort på ballen som Bamba sendte i det venstre hjørnet.

– Griseri

Brann-spissen fra Elfenbenskysten hadde tidligere i kampen hadde truffet Simen Wangberg med en albue i ansiktet etter å ha falt over Tromsø-kapteinen. Det førte til at Wangberg måtte forlate banen bare åtte minutter ut i kampen. I pausen ble det meldt at kapteinen var på sykehuset.

– Jeg detter, og da prøver du bare å lande og klarer ikke å kontrollere deg, sa Bamba til Eurosport i pausen – og avviste at det var gjort med vilje.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen var ikke enig med Brann-spilleren.

– Det er griseri og et soleklart rødt kort hvis dommeren hadde sett det. Det er krystallklart at han gjør det med vilje rett i nesen på Wangberg. Det er vold på åpen gate, sa Mathisen i TV 2s FotballXtra-studio.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Selvmål

Fem minutter før pause utlignet bortelaget da Brann-kaptein Vito Wormgoor satte ballen i eget mål. Et frispark fra Gamst Pedersen ble slått inn i feltet, og Wormgoors forsøk på en klarering endte med selvmål. Kapteinen mente han ble dyttet, men fikk ikke medhold av dommeren.

Tromsø kunne også tatt ledelsen før pause, men et skudd fra Robert Taylor smalt i stolpen fem minutter på overtid i første omgang.

Ledelsen tok de imidlertid ti minutter etter pause. Onni Valakari fikk drømmetreff og sendte ballen i krysset fra 18 meter. Også mot Mjøndalen tidligere i august scoret Valakari et spektakulært mål, den gang på hel volley.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Vakkert TIL-angrep

I det 76. minutt var det Fitim Azemi som fikk lov til å avslutte et vakkert Tromsø-angrep. Magnus Andersen la et perfekt innlegg til Azemi som fikk stå helt alene på bakerste stolpe og heade inn 3-1-målet.

Innbytter Azar Karadas reduserte for hjemmelaget like før full tid med en klinisk avslutning inne i boks, men det var til slutt Tromsø som kunne ta med seg tre poeng hjem til nord.