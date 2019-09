Tenåringssensasjon rystet Serena Williams i US Open-finalen

Bianca Andreescu – Serena Williams 6–3, 7–5

19 år gamle Bianca Andreescu trengte bare to sett på å slå Serena Williams, som lørdag kveld kunne tatt sin 24 Grand Slam-tittel. Seks av disse er kommet i US Open.

Andreescu er den første canadieren til å vinne en Grand Slam-turnering. Landsmennene Genie Bouchard (2014) og Milos Raonic (2016) har begge tapt finaler i Wimbledon.

Andreescu er også den første tenåringen til å vinne US Open siden Maria Sjarapova i 2006, mens hun er den yngste vinneren på 15 år. I 2004 vant Svetlana Kuznetsova i en alder av 19 år og 76 dager.

Det er 10 år siden en tenåring var i finalen av US Open. Den gang var det danske Caroline Wozniacki som nådde finalen, der hun tapte mot Kim Clijsters.

Adam Hunger / AP / NTB scanpix

Williams slurvet

Andreescu imponerte stort i åpningen av kampen, der hun tok de to første poengene av det første settet.

I det syvende gamet hadde Williams gjort hele 14 upressede feil mot Andreescus fire.

Andreescu fortsatte å kjøre på utover i det første settet. Den unge canadieren sikret seg det første settet etter at Williams bommet gjentatte ganger i servingen. Dermed vant Andreescu det første settet 6–3.

Og tennislegenden Williams fikk i tillegg en blytung start på sett nummer to. I det andre gamet gjorde Andreescu rent bord med amerikaneren, som kikket oppgitt ned i bakken.

Charles Krupa / AP

Gikk mot ydmykelse, men så våknet legenden

Andreescu fortsatte storspillet, og det så lenge ut til at det gikk mot et ydmykende resultat for Williams. 19-åringen ledet nemlig hele 5–1 i det andre settet.

Men så våknet veteranen fra USA.

37-åringen vant tre game på rad og plutselig sto det kun 5–4 til Andreescu. Publikumet på Arthur Ashe Stadium var i ekstase, og jubelen ble ikke mindre da Williams utlignet til 5–5.

Men til slutt klarte Andreescu å snu trenden. Tenåringen gikk opp i 6–5, og kunne feire en svært overraskende US Open-triumf da hun brøt Williams’ serve i det påfølgende gamet.