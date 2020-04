Friidretts-EM er avlyst

Sommerens EM i friidrett i Paris er avlyst som følge av viruspandemien. Avgjørelsen ble fattet av arrangøren i samråd med Frankrikes friidrettsforbund.

Karsten Warholm får ikke forsvart EM-gullet sitt på 400 meter hekk fra Berlin for to år siden. Mesterskapet i Paris er avlyst. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Det bekrefter Det europeiske friidrettsforbundet.

Mesterskapet skulle etter planen vært arrangert på Stade Charlety i Paris fra 25. til 30. august.

Karsten Warholm skulle forsvart sitt gull på 400 meter hekk fra Berlin-EM for to år siden, mens Jakob Ingebrigtsen er regjerende mester både på 1500 og 5000 meter.

Det har ligget i kortene en stund at mesterskapet ikke ville kunne avvikles som planlagt, men det var ventet at det ville bli utsatt til neste år. Arrangøren kom til at det var knyttet for stor usikkerhet til idrettskalenderen og fransk økonomi til at man ville gå inn for den løsningen.

Tidligere torsdag kom beskjeden om at Diamond League-stevnet på Stade Charlety 13. juni er utsatt på ubestemt tid.

Beklager

– Det er med beklagelse vi må melde at EM i Paris er avlyst. Vi håpet at vi i disse vanskelige tider ville kunne gi europeiske utøvere et stort mål å sikte mot i slutten av sommeren, sier fungerende president Dobromir Karamarinov i det europeiske forbundet i en uttalelse.

– Dessverre ble vi i dag informert av den lokale arrangøren og Frankrikes friidrettsforbund om at de etter samtaler med franske myndigheter ikke lenger kan fortsette forberedelsene til EM i august og har besluttet å avlyse mesterskapet.

Avgjørelsen om avlysning ble fattet på et styremøte i organisasjonskomiteen, der Frankrikes friidrettsforbund (FFA) også var representert.

FFAs medisinske kommisjon har utarbeidet en rapport om den potensielle smittefaren for tilskuere, deltakere, ledere og funksjonærer. Kommisjonen la fram sin rapport denne uken.

– Rapporten ga ikke lenger håp om gjennomføring av EM i august, og vi måtte ta ansvar. Det er bedre med beskjed nå enn å måtte avlyse to uker før stevnet, sa Frankrikes friidrettspresident André Giraud.

Helsen viktigst

Det har den siste tiden vært møter mellom arrangøren, FFA, det europeiske forbundet og relevante franske myndigheter der man har diskutert alternativer for gjennomføring av EM.

– Vi utforsket hver mulighet, men til slutt kom vi ikke utenom avlysning. Det europeiske forbundet godtar vår avgjørelse. De vet at vi har gjort vårt beste, sier organisasjonskomiteens leder Jean Gracia til L'Equipe.

– Selv om vi beklager at EM måtte avlyses, er det verd å gjenta at helsen og sikkerheten til utøvere og alle andre involverte må settes foran alle andre hensyn. Vi vil alltid gjøre det som er best for medlemmer av friidrettsfamilien og befolkningen generelt, sier Karamarinov.

Han er egentlig visepresident i forbundet, men fungerer som president fordi norske Svein Arne Hansen er sykmeldt etter at han nylig ble rammet av slag.