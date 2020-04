Norge kom med klar beskjed, men blir ikke hørt: – Det er trist

Kvinnenes EM utsettes trolig ett år.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fotball-EM- for kvinner er utsatt, også for Norges landslagssjef Martin Sjögren Foto: Peter Morrison / NTB scanpix

NTB

Uefa-ledelsen opplyste om den sannsynlige flyttingen av mesterskapet på et telefonmøte med generalsekretærene fra de 55 medlemslandene onsdag.

– Det var definitivt et tema, og det ble gjort en klar føring om at det flyttes, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, til NTB.

Kvinne-EM var opprinnelig lagt til perioden 11. juli til 1. august 2021, men viruspandemien har ført til store endringer i idrettskalenderen. Blant annet er Tokyo-OL flyttet til neste sommer, og det samme er EM-sluttspillet for menn.

Dermed må kvinnenes mesterskap etter alle solemerker vike.

Sterkt signal

En utsettelse til 2022 har lenge vært antydet, men det har ikke vært noen ønsket løsning fra Norges Fotballforbunds side. I et brev til Uefa-president Aleksander Ceferin nylig, oppfordret NFF sterkt til at man ser på løsninger slik at kvinne-EM kunne avholdes i 2021 som planlagt.

Fotballpresident Terje Svendsen henviste blant annet til at å avholde to EM-sluttspill neste år vil være et sterkt signal fra et likestillingsperspektiv.

Nå tyder alt på at Norges syn i saken ikke har støtte i Uefa-ledelsen, selv om EM-flyttingen ikke er offisielt bekreftet.

– Det er trist å se at det ikke virker mulig med herre- og kvinne-EM samtidig, men vi har gjort det vi kan for å få det til, sa NFF-generalsekretær Bjerketvedt til NTB onsdag.

Les også Norges skjebnekamp utsatt - igjen

Les også NFF holder fast på EM-dobbel i 2021 tross OL-omberamming

OL-flytting skapte trøbbel

Flyttingen av sommerlekene i Tokyo til neste sommer bidro sterkt til å skape logistikkproblemer rundt gjennomføringen av kvinne-EM. Nederland, Sverige og Storbritannia er alle kvalifisert for OL og kunne ikke ha spilt EM samtidig.

En arbeidsgruppe nedsatt av Uefa har den siste tiden jobbet med å se om det er mulig å få til EM-sluttspill både for både menn og kvinner i 2021. Svaret blir etter alle solemerker nei.

Danmarks Fotballforbund, som var tidlig ute med å melde at både kvinne-EM og neste års U21-EM for menn er flyttet, ser positive sider ved avgjørelsen.

– I en optimal verden skulle sluttspillene til kvinnelandslaget og U21-herrene vært avviklet som planlagt. Samlet sett er det bra for kvinnelandslaget og kvinnefotballen å få bedre plass og mer oppmerksomhet sommeren 2022, da vi kan skape en stor fotballfest, sier forbundets direktør Jakob Jensen til forbundets nettsider.

(©NTB)