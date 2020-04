Nascar-stjerne utestengt for rasistisk kommentar

Nascar-føreren Kyle Larson (27) dummet seg ut for åpen mikrofon da han spilte bilspill. Nå er han suspendert uten lønn på ubestemt tid.

Nascar-fører Kyle Larson er i trøbbel etter å ha brukt et rasistisk ord da han spilte bilspill. Foto: Terry Renna / AP / NTB scanpix

NTB-AP

Årsaken er at Larson brukte et ord som oppfattes som rasistisk da han snakket med en person han kjørte mot i et virtuelt billøp. Fans kunne lytte til førerne via strømmetjenesten Twitch.

Det var tydelig at Larson ikke skjønte at andre kunne høre hva han sa, ettersom han brukte et rasistisk ord som gjennom historien er blitt kastet etter afroamerikanere.

Etterpå skjønte nok Larson at andre kunne høre ham, siden reaksjonene på utsagnet rant inn.

27-åringen angrer ordbruken og har publisert en video i sosiale medier der han beklager episoden.

– Jeg gjorde en feil og sa ordet som aldri noen gang skal brukes. Det finnes ingen unnskyldning for det. Det er ikke slik jeg er oppdratt. Det er bare en forferdelig ting å si. Jeg er veldig lei meg på vegne av familien min, vennene mine, hele Nascar-familien og særlig det afroamerikanske samfunnet, sier Larson.

Nascar, som er USAs største motorsportarrangør, har utestengt Larson inntil videre og pålagt ham å gjennomgå et såkalt sensitivitetskurs før han kan konkurrere igjen.

Laget hans, Chip Ganassi, har også suspendert ham, og han vil ikke motta lønn så lenge han er utestengt.