Uten seier på fem år: Ukjent 28-åring motstander når Carlsen forsøker å bryte pinlig VM-statistikk

Magnus Carlsen starter jakten på to VM-titler mot ukjente Azamat Utegalijev.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Magnus Carlsen vil unngå å gjenta de siste årenes startvansker i VM i hurtigsjakk. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Også i år bruker den norske sjakkeneren romjulen til å kjempe om mesterskapstitler i hurtig- og lynsjakk. Med full klaff kan Magnus Carlsen ta seg opp i tolv VM-gull totalt i karrieren.

Fra før er han blitt verdensmester i langsjakk fire ganger, mens han har gått til topps to og fire ganger i henholdsvis i hurtig- og lynsjakk.

Oppsettet viser at Carlsen innleder hurtigsjakk-VM i Moskva med hvite brikker mot 28-åringen Azamat Utegalijev fra Kasakhstan. Det ble klart i timene før første runde.

De har aldri møttes før. Utegalijev står med 2502 ratingpoeng i langsjakk og 2564 i hurtigsjakk.

Til sammenligning har Carlsen 2872 i langsjakk, mens scoren i hurtigsjakk er 2886.

Magnus Carlsen under fjorårets VM i hurtigsjakk i St. Petersburg. Foto: Dmitrij Lovetskij, AP / NTB scanpix

Starter ofte svakt

Ikke siden 2014 har den norske sjakkeneren vunnet et åpningsparti i et VM i hurtigsjakk. De tre siste årene har Magnus Carlsen kommet skjevt og stått med null poeng etter første parti. I fjor tapte han også i runde to.

– Det er det dårligste jeg har spilt så lenge jeg kan huske, sa han den gang om krisestarten.

Carlsen kjempet seg tilbake i tittelkampen, men endte til slutt på femteplass. Noen dager senere fikk han revansj med VM-gull i lynsjakk.

29-åringen er alene om å ha vunnet VM i både hurtig- og lynsjakk samme år. Det greide han i 2014.

Selvtillit bør Magnus Carlsen ha nok av når han går løs på romjulssjakken. Han har hatt et glitrende 2019, og nylig knuste han konkurrentene i hurtig- og lynsjakk under en storturnering i India.

LES INTERVJU MED CARLSEN: – Folk mener det de mener. Jeg fortsetter å gjøre mitt

Putin følger med

Russlands president Vladimir Putin ser frem til å følge Carlsen og resten av sjakkeliten duellere mot hverandre på Luzjniki stadion, som tidligere har huset både sommer-OL i 1980 og fotball-VM i 2018.

– Jeg er overbevist om at det blir mange utrolige og vakre kamper de neste dagene, sier Putin i en uttalelse.

Over tre dager skal det spilles totalt 15 runder i hurtigsjakk-VM. Deretter hopper spillerne over i lynsjakk, der 21 runder over to dager står på programmet.

Carlsen er ikke eneste nordmann i aksjon. Tidligere juniorverdensmester i klassisk sjakk, Aryan Tari, deltar også. 20-åringen møter ukrainske Anton Korobov i første runde.

