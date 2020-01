Hoppuka direkte: Ny bragd av Lindvik

Følg det tredje rennet i Hoppuka her fra kl. 14.00.

Marius Lindvik. Foto: Geir Olsen

Følg det tredje rennet i hoppuka fra klokken 14.00 i vinduet nedenfor

Marius Lindvik slo til med en sensasjonell seier i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen, og 21-åringen viste at det ikke var et blaff da han var best i fredagens kvalifisering.

Lindvik er snaue 20 poeng bak hoppukeleder Ryoyu Kobayashi før lørdagens renn i Innsbruck. Kan nordmannen slå til igjen og skape spenning før det fjerde og avsluttende rennet?

Nå står det mellom Marius Lindvik, Dawid Kubacki og Ryoyu Kobayashi når det skal gjøres opp om hoppuke-sammendraget i Bischofshofen. Polakken leder sammendraget – 9,1 poeng foran nordmannen, som igjen er 4,6 poeng foran Kobayashi.

av Fredrik Holme Tombra
Han tar sin andre strake seier i hoppuken!

av Fredrik Holme Tombra
LINDVIK VINNER!

av Fredrik Holme Tombra
Dette kommer til å avgjøres på stilpoeng. Norge eller Polen?

av Fredrik Holme Tombra
120,5 meter. Samme som polakken.

av Fredrik Holme Tombra
Dette blir veldig, veldig jevnt.

av Fredrik Holme Tombra
Han hopper ikke lengre enn han må, men er da forbi den grønne streken som indikerer hvor langt han trenger å hoppe.

av Fredrik Holme Tombra
Dette blir jevnt!!

av Fredrik Holme Tombra
Men Tande er sikret en 3. plass.

av Fredrik Holme Tombra
Nei, det kan han ikke. Kubacki er inne 2,7 poeng FORAN Tande.

av Fredrik Holme Tombra
Kan Tande lede før Lindvik skal i aksjon?

av Fredrik Holme Tombra
Polakken faller ned tidlig!!

av Fredrik Holme Tombra
Dawid Kubacki… Polakken har vært sterk og jevn gjennom hele hoppuken.

av Fredrik Holme Tombra
Johann André Forfang faller litt for tidlig ned og Tande er på pallen. Han vant i Innsbruck i 2017 – skal han gjenta bedriften her da?

av Fredrik Holme Tombra
Peter Prevc hopper seg heller ikke forbi Tande… Norge er sikret minst en mann på pallen. To av de tre siste som skal i aksjon er nordmenn.

av Fredrik Holme Tombra
Setter et godt innslag, men havner i ubalanse og skiene skjærer ut. Tande fortsatt i ledelsen. Snart hopper Lindvik om seieren.

av Fredrik Holme Tombra
To ganger hoppukevinner og hjemmefavoritt, Gregor Schlierenzauer, gjør et bra hopp, men slurver litt i landingsøyeblikket.

av Fredrik Holme Tombra
Domen Prevc lander på 122 meter – ni meter bak Tande. Det holder ikke til å ta over ledelsen, og nordmannen nærmer seg en topp fem plassering.

av Fredrik Holme Tombra
Tande fortsetter klatreturen på resultatlisten. Stephan Leyhe klarer heller ikke å matche nordmannens svev.

av Fredrik Holme Tombra
Kraft klarer ikke å ta ledelsen fra Tande. Hoppukevinneren fra 2015 og 2017 er inne på 2. plass etter et hopp på 127,5 meter.