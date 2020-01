Scoret direkte på corner da Real Madrid sikret finaleplass

Toni Kroos scoret et frekt mål direkte på hjørnespark da Real Madrid slo Valencia og gikk til finale i den spanske supercupen i Saudi-Arabia.

Toni Kroos jubler etter å ha scoret direkte på corner da Real Madrid slo Valencia i semifinalen i den spanske supercupen i Saudi-Arabia. Foto: Hassan Ammar, AP / NTB scanpix

NTB

REAL MADRID - VALENCIA 3–1

Etter et kvarter så Kroos at Valencia-keeper Jaume Domenech var ute av posisjon. Domenech var i ferd med å instruere en forsvarsspiller da Kroos skrudde ballen utenfor hans rekkevidde og inn i mål til 1-0-ledelse for Real Madrid.

Isco og Luka Modric økte ledelsen hver sin gang før Valencia scoret sitt trøstemål på overtid. Dani Parejo scoret et betydningsløst mål på straffespark etter hands av Sergio Ramos.

Med seieren er Real Madrid klar for søndagens finale mot Barcelona eller Atlético Madrid, som møtes til semifinale torsdag.

For første gang avvikles supercupen mellom de fire beste lagene i La Liga foregående sesong. Vanligvis er supercupen et oppgjør mellom serie- og cupvinner.

Valencia-keeper Jaume Domenech strekker seg forgjeves etter ballen Toni Kroos skrudde rett i mål på hjørnespark i den spanske supercupsemifinalen onsdag. Real Madrid vant 3-1. Foto: Hassan Ammar, AP / NTB scanpix

Langt fra fullt

Kampen ble spilt på et langt fra fullsatt stadion i Jeddah. Real Madrid har opplyst at bare 20 av lagets tilhengere har valgt å reise til Saudi-Arabia for å følge turneringen. Imidlertid heiet de fleste saudiarabiske tilskuerne på Real Madrid.

Spanias fotballforbund trosset kritikk fra mange hold ve då inngå en treårsavtale om å avvikle supercupen i Saudi-Arabia med fire lag. Avtalen skal være verd 1,2 milliarder kroner.

Avgjørelsen har fått kritikk fra menneskerettsaktivister. Uefa-president Aleksander Ceferin har sagt at han ikke liker at europeiske lag spiller i land «der kvinners grunnleggende rettigheter ikke respekteres».

Pengene rår

Barcelona-trener Ernesto Valverde sa onsdag at laget hans spiller i Saudi-Arabia på grunn av pengene.

– Fotball er en industri i dag. Det er derfor vi er her, sa han.

Bare for deltakelsen får Barcelona og Real Madrid 60 millioner kroner hver, de to andre lagene halvparten så mye.

Real Madrid er finaleklar selv om laget reiste til Saudi-Arabia uten Gareth Bale og Karim Benzema, som begge er skadd. Trener Zinédine Zidane brukte 22-årige Luka Jovic alene på topp i en 4-5-1-formasjon.

