Norges EM-kamp utsolgt: Tar grep for å få plass til flere tilskuere

Kampen ble utsolgt mandag kveld.

– Vi jobber for å kunne klemme inn flere tilskuere. Dette gjøres blant annet ved at vi bruker plassen i hjørnet av hallen der tysk TV hadde sitt arenastudio. Det er snakk om vel 100 plasser som legges ut for salg i løpet av dagen, sier Lars Hojem Kvam i Norges Håndballforbund til NTB.

Det var nesten 9000 tilskuere på plass da Norge slo Frankrike søndag.

Det er bare Norge av de heteste EM-favorittene som har levert hittil i mesterskapet. Etter at franskmennene bukket helt under og ble slått ut, fulgte Danmark opp med en ny svak kamp mot Ungarn (24-24). Danskene lever ytterst farlig og kan fort være EM-historie onsdag.

– Vi spilte med hodet under armen. Jeg følte at vi danset på kanten av en fiasko, sa Henrik Møllgaard Jensen til dansk TV 2 etter kampen mot Ungarn.

Nerver

Sverige er også i trøbbel og kommer trolig til hovedrunden uten poeng i ryggen.

Slår Norge Portugal tirsdag, kan hovedrunden starte med helt andre forutsetninger enn ventet. De fleste eksperter så for seg at Sverige og Danmark ville starte den med to poeng hver. Nå kan begge være utslått eller i beste fall komme seg dit uten poeng i ryggen.

Hovedrunden går for Norges del i Malmö og starter fredag.