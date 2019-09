Russiske Maria Savinova krysset målstreken først i Sør-Korea for åtte år siden, men ble senere fratatt seieren som følge av dopingbruk. Dermed går gullet til Semenya.

Torsdag opplyser det sørafrikanske friidrettsforbundet at det vil motta medaljen på vegne av Semenya under VM i Doha senere denne måneden.

Semenya vil ikke være til stede under seremonien i Qatar som følge av at hun nektes å forsvare VM-tittelen på 800 meter fra London i 2017.

Årsaken er at den sørafrikanske stjernen nekter å etterkommende Det internasjonale friidrettsforbundets nye regelverk som krever at hun må la seg medisinere for å redusere det naturlig høye testosteronnivået hun har i kroppen.

Semenya har kjempet en langvarig kamp i rettssystemet mot regelendringen, og sveitsisk høyesterett vurderer fortsatt anken hun har levert i saken.

Det sørafrikanske forbundet opplyser at man jobber med å arrangere en tilstelning der Semenya vil få overrakt gullet fra 2011-VM.