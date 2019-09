Nå spiller Norges beste 15-åringer i Lofoten. NFF åpner for flere landskamper utenfor Oslo.

Det er første gang i Hålogaland fotballkrets 100-årige historie at de arrangerer landskamp. Og at kretsen har rund dag, er faktisk årsaken til at de får guttelandslaget på besøk i Lofoten.

Tirsdag spilte G15-landslaget første av to kamper mot Sverige. Det endte med et 1–3-tap etter to innslupne mål i sluttminuttene. Den kampen gikk i Svolvær, og torsdagens oppgjør går i Leknes.

– Det er for å spre det litt rundt, sier kretsleder Frank Johnsen om at det spilles kamper både i Svolvær og Leknes.

– Ett av trekkplastrene for lagene, er at kampene spilles i Lofoten, sier han.

Håper det blir en trend

For bare to uker siden reiste det norske kvinnelandslaget til Bergen og Brann stadion for å spille privatkamp mot England. Det ble en braksuksess, og nesten 11.000 tilskuere møtte opp.

Frank Johnsen håper det nå blir en trend at landslaget ser utover Østlandet når de skal spille landskamper.

– Jeg håper det blir en trend. Når kvinnelandslaget nesten fyller Brann stadion, tenker jeg vi har et publikum ute i Norge som fortjener å se landskamper, sier han.

Landslagstrener for G15-laget, Jan Peder Jalland, mener det er viktig at de ikke bare spiller kamper på Østlandet.

– Det som er viktig for at Fotball-Norge skal ta ut sitt potensiale, er mangfoldet fra hele landet. Vi må fange opp spillerne fra nord, sør, øst og vest, og vi må være gode til å samarbeide, sier Jalland.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Fakta: Dette er G15-troppen Storm Strand-Kolbjørnsen - Vålerenga Andreas Albertsen - Sandefjord Adhurim Mjekiqi - Sarpsborg 08 Dylan Murugesapillai - Lillestrøm Didrik Moen Tvenge - Strømsgodset Jonas Skjerven Valland - Haugesund Noreddin Amshatat - Odd Anders Walker Totland - Brann Isak Hansen-Aarøen - Tromsø Elias Solberg - Ull/Kisa Syver Aas - Odd Andreas R. Schjelderup - Bodø/Glimt Isak Tomar Hjorteseth - Fyllingsdalen Sadir Abud - Sarpsborg 08 Edmund Owusu - Lillestrøm Oskar Siira Sivertsen - Kristiansund Marius Berg Fossum - Stabæk Berkay Duma - Strømsgodset

Marit Hommedal / NTB scanpix

Kvinnelandslaget vil spille utenfor Oslo igjen

NFF har lang tradisjon med å spille landskamper i ulike regioner, både med kvinnelandslaget og aldersbestemte lag, forteller Ynge Haavik, kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund (NFF).

– Det kommer vi til å fortsette med i fremtiden, slår han fast.

At herrelandslaget i all hovedsak spiller kampene på Ullevaal stadion, er ifølge ham forpliktelser om et bestemt antall kamper og arrangementer per sesong i avtaler med samarbeidspartnere.

– I tillegg har herrelandslaget det høyeste tilskuersnittet, og det er derfor naturlig at deres kamper legges til nasjonalarenaen, mener han.

Selv om det ikke ser ut til at herrelandslaget vil spille særlig mange kamper utenfor Oslo i nærmeste fremtid, er forbundet likevel ikke fremmed for å flytte kampene til kvinnelandslaget utenfor Oslo.

Vil få lokalt engasjement

– Norges kamp mot England i Bergen var en fantastisk suksess. Fotball for kvinner er i en rivende utvikling både nasjonalt og internasjonalt, og suksessen fra sommerens VM-sluttspill har gitt mer vind i seilene. NFF mener den beste måten å styrke A-kvinners posisjon ytterliggere i det norske folk fremover, er å fortsatt flytte kampene rundt om i landet, forteller han.

Og fortsetter:

– Erfaringen fra Bergen viser at kampen skapte stort engasjement og entusiasme lokalt. Vi jobber for at vi skal få tilsvarende effekt i andre byer og regioner, Oslo inkludert. Derfor vil selvfølgelig også kvinnene spille på Ullevaal igjen. Dette er også tanker som landslagssjef Martin Sjögren, og forbundsstyret deler.

Samme vurderinger blir gjort for de aldersbestemte landslagene, ifølge Haavik.

– I tillegg til geografisk spredning, så vil også fasiliteter, økonomi, logistikk og erfaring fra tidligere landskamper være viktige faktorer i vurderingen av hvor kamper skal legges.