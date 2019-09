Det britiske reiseselskapet Thomas Cook ble natt til mandag teknisk sett slått konkurs. Ving Norge AS er datterselskapet av den britiske reiseselskapgiganten.

Som følge av dette setter selskapet Thomas Cook Airline Scandinavia sine fly på bakken. Dermed får Ving Norge ikke sine reisende av gårde på nåværende tidspunkt.

MER OM SAKEN: Derfor gikk verdens eldste reiseselskap konkurs.

Det kan by på problemer for flere norske fotballsupportere. De norske supporterklubbene til Liverpool, Chelsea og Tottenham tilbyr fotballturer i samarbeid med Ving.

– Nå jobber vi med å kontakte Liverpool og Ving for å høre om hva som skjer med fotballpakkene. Én ting er at folk får pengene igjen hvis turen ikke blir gjennomført, men folk er veldig opptatt av at de får fotballbilletten sin. Det er noe du betaler med hjertet. Det er ikke en sydentur, sier Tore Hansen, daglig leder i Liverpools norske supporterklubb.

Fakta: Thomas Cook: Grunnlagt i 1841. Var inntil konkursen verdens eldste reiseselskap. Begynte som et reisebyrå som arrangerte togutflukter for medlemmer av den britiske avholdsbevegelsen. Selskapet ble nasjonalisert i 1948 for å unngå konkurs, og forble statseid inntil 1972. Har 21.000 ansatte i 16 land, og betjener rundt 19 millioner kunder i året. I 2018 omsatte selskapet for rundt 108 milliarder norske kroner. Selskapet har rundt 19 milliarder norske kroner i gjeld. For øyeblikket har selskapet 600.000 reisende i utlandet. Av dem er 150.000 britiske statsborgere. Kilder: BBC, Reuters

200 Liverpool-fans kan være rammet

Ving vet foreløpig ikke om hvordan dette vil ramme norske fotballsupportere. Nå jobbes det med å tilegne seg informasjon.

– Vi må vite mer om hva som skjer med Thomas Cooks virksomhet i Norden før vi kan si mer, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving Norge til Aftenposten mandag formiddag.

Hansen anslår at om lag 200 personer hadde planlagt å reise over til Liverpool for å se lagets hjemmemøte med Leicester City om i underkant av to uker.

– Det viktigste er å gjøre folk klar over at de er forsikret gjennom reisegarantien for penger de har betalt inn, sier Hansen, og legger til:

– Fotballturene blir ikke gjennomført med Thomas Cook-fly. De blir gjennomført med SAS-fly, sier han. Det håper den daglige lederen kan være en fordel for å kunne løse problemet.

ANDREW YATES / REUTERS

Tilbyr billetter til United-supportere

Supporterklubbene til Chelsea og Tottenham benytter seg også av Vings tjenester. Foreløpig jobbes det må å få vite konsekvensene av konkursen til Thomas Cook.

– De siste tre-fire årene har vi solgt 200 billetter hver sesong. Jeg vil tro det er noen som kan bli påvirket av dette, sier Jon Are Hellevangsdal, billettansvarlig i Chelseas norsk supporterklubb.

Manchester Uniteds norske supporterklubb bruker ikke Ving for å organisere turer. Likevel tilbyr Ving billett- og hotellpakker til United-supportere i Norge gjennom sine egne sider.

Allerede om syv dager møter Ole Gunnar Solskjærs menn Arsenal på Old Trafford.

– Vi vil se om vi kan bistå eller bidra til å hjelpe United-supportere på en eller annen måte i denne vanskelige situasjonen, sier Jørgen Rangnes, reisesjef for Manchester Uniteds norske supporterklubb.