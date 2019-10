Taijo Teniste var svært nære nettsus i oppgjøret mellom Brann og Molde søndag kveld. Marit Hommedal

Molde utnyttet ikke poengtapene til gullrivalene

Molde hadde en gyllen mulighet til å øke avstanden ned til Bodø/Glimt og Odd i gullkampen, men måtte ta til takke med 0–0 borte mot Brann.

For mindre enn 10 minutter siden

Brann – Molde 0–0

Både Bodø/Glimt og Odd måtte nøye seg med ett poeng hver i helgens runde. Det gjorde at Molde kunne få syv poengs luke ned til nordlendingene på 2.-plass med seier over Brann. Slik ble det derimot ikke.

Hverken Molde eller Brann fant nettmaskene, og dermed endte det uavgjort i det som var Branns tredje strake 0-0-kamp.

Molde har med det fremdeles henholdsvis fem og syv poeng ned til Bodø/Glimt og Odd, men nå gjenstår seks runder. Moldenserne jakter sitt første seriegull siden 2011.

Uavgjortresultatet og Kristiansunds 0-5-tap mot Tromsø gjør at Brann har klatret fra 6.- til 5.-plass.

Les også Her taper Rosenborg igjen – nå er Europa-drømmen i fare

Sjansefattig start

De fremmøtte fikk ikke mye å varme seg på de første 45 minuttene i kulden på Brann Stadion.

Moldes Kristoffer Haugen sto for kampens første nevneverdige sjanse da han smelte ballen i nettveggen etter elleve minutter. Magnus Wolff Eikrem vartet opp med flott forarbeid, men Haugens avslutning fant feil side av nettmaskene.

Andreas Linde viste de fremmøtte at keeperen kan avverge scoringer med noe annet enn hendene. Da vertenes Kristoffer Barmen steg til værs på et hjørnespark, traff ballen ansiktet til Linde og gikk til nytt hjørnespark.

Les også Gjert Ingebrigtsen reagerte etter at medaljen glapp for sønnen: – Alle kan se at noe er spinn hakkende galt

Linde hindret baklengs

Etter pause fikk Haugen nok en stor mulighet til å sende Molde i føringen. Fra kort hold og spiss vinkel smelte backen til. Dessverre for blåtrøyene endte ballen på ny utenfor mål.

Enda nærmere kom Branns Taijo Teniste noe senere. Estlenderen fikk tatt ned ballen i boksen og sendt av gårde et skudd, men krysstangen hindret hjemmejubel i Bergen.

En god inngripen fra Linde sørget for at gjestene ikke lå under etter halvspilt 2.-omgang. Svensken fikk vippet over volleyskuddet til Gilbert Koomson fra 16 meter like over mål.

Teniste var nær med et skudd fra spiss vinkel etter 80 minutter, men ingen fikk pirket inn forsøket som dermed endte utenfor mål.

(©NTB)