Bodø/Glimt misbrukte muligheten til å legge press på Molde i gullkampen

Hverken Lillestrøm eller serietoer Bodø/Glimt klarte å finne nettmaskene i søndagens eliteserieoppgjør på Åråsen.

NTB

Oppdatert i går 23:17

Lillestrøm – Bodø/Glimt 0–0

Bodø/Glimt kunne med en ny trepoenger holdt presset oppe på serieleder Molde. Nå har laget 48 poeng.

Ifølge trener Hans Knudsen ble laget hans litt for ivrig og søkte hele tiden den perfekte pasningen i stedet for gå for det trygge.

– Vi går for vinnere hele tiden slik at det ble for mye ping-pong, sa Glimt-trener Hans Knutsen til Eurosport.

Bodø/Glimts Patrick Berg (til v.) i duell med LSKs Aleksander Melgalvis på Åråsen søndag. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Laget hadde flust av muligheter. Det var gått under ti minutter før Håkon Evjen spilte fri Ulrik Saltnes, men sistnevnte fikk et for dårlig mottak og klarte aldri å få fyrt av.

Fire minutter senere fikk Philip Zinckernagel muligheten på et frispark, men ballen strøk så vidt over.

Lillestrøm fikk sin første skikkelig mulighet etter 21 minutter da Fredrik Krogstad, som scoret mot Molde sist, fikk skutt etter en retur fra Glimt-forsvaret, men skuddet strøk like utenfor.

Hjemmelaget skapte mer og var farlige på kontringer. Det skjedde da Thomas Lehne Olsen fintet seg gjennom på høyrekanten og fikk avsluttet. Glimt-målvakt Ricardo Friedrich fikk mesterlig reddet forsøket.

Like før pause fikk Simen Kind Mikalsen muligheten fra skrå vinkel etter å ha blitt frispilt på kanten av Lehne Olsen. Skuddet endte derimot i nettveggen.

Spillet svingte også mye i 2. omgang da Glimt hele tiden jaktet det forløsende målet. Det kom aldri.