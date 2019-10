Oliver og faren Petter Solberg skal begge kjøre Rally Wales. Terje Pedersen / NTB scanpix

Sterke følelser i sving i Oliver Solbergs VM-debut og pappas rallyfarvel

Én Solberg sier takk for seg, mens en annen kjører sitt første VM-rally. Oliver Solberg er klar for å overta arven etter pappa Petter i Wales Rally.

NTB-Geir Andreassen

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det er ingen tvil om at sterke følelser vil prege Petter Solbergs farvel som rallyfører. Solberg tok sin eneste VM-tittel da han vant Wales Rally i 2003. Da var sønnen Oliver ett år.

Siden den gang har faren hatt en flott rallykarriere, men han måtte se sin franske konkurrent Sébastien Loeb dominere. Solberg senior gikk over til rallycross i 2012, der det ble to VM-titler.

Oliver Solberg har hatt førerkort i bare en drøy ukes tid, men har fått mye rallyerfaring fra kjøring med dispensasjon i USA og Estland.

Torsdag er de begge på start i Wales Rally, der én æra tar slutt og en annen starter.

– Jeg er ikke nervøs for meg selv, mer for Oliver. Alt handler om ham nå. Jeg ser veldig frem til det som skal skje, og til å kjøre. Jeg har savnet å kjøre, men jeg har gjort mye i karrieren min. Jeg gleder meg til å se Oliver nå, sier Petter Solberg til NTB.

Følelsesladd

Han får med seg sin gamle kartleser Phil Mills i bilen denne uken.

– I det siste har vi vært opptatt med å gå igjennom en del legendariske Wales-prøver for å gjøre oss klare for notene. Vi må være så godt forberedt som mulig, skriver Petter Solberg på Twitter.

Far og sønn skal kjøre to så å si identiske biler. Petter en Volkswagen Polo fra fabrikken, Oliver sin private Polo. Bilene er helt identisk utstyrt, og motormessig er kapasiteten den samme; rundt 300 hestekrefter.

Kartleseren til Oliver veier rundt 30–40 kilo mindre enn Mills, slik at pappa Solberg nok må kjøre med noe «handikapp». 30 kilo tilsvarer et tidstap på rundt ett tidels sekund per kilometer.

Spennende i rallyet blir det også å se hvor Oliver Solberg står sportslig. Han er utvilsomt en fremtidig rallystjerne. For første gang skal han konkurrere med det finske stjerneskuddet Kalle Rovanpärä. Finnen er halvannet år eldre og blir regnet som den neste finske VM-vinneren.

– Målet mitt er å lære veiene så godt som mulig og få mye trening. Kalle kommer til å kjøre sitt eget løp, og pappa kommer til å kjøre sitt. Jeg kommer til å se på tidene deres, men jeg har ventet så lenge på å kjøre dette arrangementet, så jeg kommer bare til å kose meg, sier Oliver.

Fakta Oliver Solberg: Alder: 18 år (født 23. september 2002) Oppvokst i Mitandersfors, Sverige Sønn av Petter Solberg og Pernilla Walfridsson. Meritter i rally: Har vunnet runder både det amerikanske og det latviske mesterskapet. Aktuell: Starter rallykarrieren for alvor med sin første VM-runde i Wales.

Fakta Petter Solberg: Alder: 44 år (født 18. november 1974) Oppvokst i Spydeberg i Østfold Meritter i rallycross: Verdensmester i 2014 og 2015. Meritter i rally: Verdensmester i 2003. Ble VM-toer sammenlagt i 2002, 2004 og 2005, mens han ble treer i 2010. Aktuell: Avslutter sin aktive karriere med å kjøre VM-runden i Wales.

1000–1500 timer

I motsetning til faren er Oliver mer opptatt av å analysere rallyene sine så raskt som mulig etterpå. Dessuten har analysene vist at sønnens kjørestil ligner mer på Sébastien Ogiers enn farens.

Solberg junior er også blitt klar over at for å hevde seg i rallytoppen, kreves det mellom 1000 og 1500 timer med trening og analyser.

Oliver Solberg og kartleser briten Aaron Johnson bruker dessuten mange flere noter underveis enn det faren gjør. Hver prøve er nøye analysert, og taktisk skal sønnen være mye bedre enn faren.

Andreas Mikkelsen kjører i den største klassen i Wales, mens Mads Østberg kjører i RC2-klassen (WRC2PRO). Den ferske NM-vinneren Ole Kristian Veiby er også på startstreken i likhet med Olivers Solbergs onkel, Henning Solberg.

Rallyet åpner med en kort fartsprøve i Oulton Park torsdag kveld. Fredag er det ytterligere ni prøver, lørdag er det syv prøver, mens det står fem prøver på programmet søndag.

Rallyet kjøres på grus, men er ofte preget av vått vær slik at veiene blir gjørmete.