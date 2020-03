Én egenskap gjør Norge unik. Det førte til sesongens beste prestasjon.

De norske hopperne fløy ned Holmenkollbakken til en overlegen seier. Et unikt samhold trekkes frem som suksessformelen.

Robert Johansson og Daniel-André Tande omfavner Marius Lindvik etter seieren. Foto: Vidar Ruud

HOLMENKOLLEN: Robert Johansson gliste fra øre til øre i intervjusonen etter rennet. Mannen, som satte bakkerekord på 144 meter i Holmenkollen i fjor, leverte nok en gang.

– Dette var en bra dag. En sterk laginnsats, oppsummerte Lillehammer-hopperen.

Sammen med Marius Lindvik, Daniel-André Tande og Johann André Forfang gikk Johansson til topps i lagkonkurransen på andre dag av Raw Air. Den beste utøveren etter 16 hopp på ti dager vinner «den norske Hoppuka».

Johansson trekker frem en unik egenskap ved det norske laget han mener ingen andre nasjoner matcher.

– Det er et eller annet med oss og hvordan vi utnytter hverandres prestasjoner. Det gjelder i alle individuelle konkurranser, og spesielt i lagkonkurranser kommer det skikkelig frem. Det er en styrke jeg håper vi kommer vil å ta vare på for alltid, forteller han.

Tande støtter lagkompisens forklaring. Han mener samholdet har vært unikt for det norske laget i mange år.

– Det er noe alle kjenner på. Jeg klarer ikke å forklare helt hvorfor, men det er noe som har fyret opp laget i mange år nå. Vi presterer i lagkonkurranser. Det er så deilig, poengterer han.

Gleden var stor for det norske laget. Foto: Vidar Ruud

Sesongens beste prestasjon

Landslagstrener Alexander Stöckl var ikke i tvil. Han mente det var den beste prestasjonen fra det norske laget denne sesongen. I annenomgang leverte de norske fire av de åtte beste hoppene.

Ned til Tyskland på annenplass var det hele 36,5 poeng.

– Det var vår klart beste prestasjon denne sesongen. Det er lang avstand til neste nasjon. Det er litt bittert at det skjer uten publikum, men sånn er det, sier Stöckl.

For på tribunene var det helt glissent. På grunn av frykt for spredning av koronaviruset, slapp ingen tilskuere til. Selv om han gjerne skulle hørt jubelrop og sett norske flagg, støtter landslagstreneren beslutningen.

– Det er litt rart når vi faktisk vinner, og det ikke er noen Kollen-brøl. Hele verden er klin gæren på grunn av koronaviruset. Da må vi være det også, forteller han.

Marius Lindvik sikret norsk lagseier i Holmenkollbakken. Foto: Vidar Ruud

Småsyk Lindvik leverte

Hoppukesensasjonen Marius Lindvik har de siste ukene følt seg «pjusk». Derfor tok han grep før lørdagens konkurranse. 21-åringen valgte å stå over prøveomgangen for å spare energi. Det ga utslag.

Han sto alene igjen på toppen og hoppet Norge inn til seier med et hopp på 132 meter.

– Det skal mye til for at jeg ikke stiller. Da skal jeg ligge dødssyk på sykesengen, sa han til latter i pressesonen.

Nå ligger Lindvik 0,9 fattige poeng bak Constantin Schmid i sammendraget på dag to av ti i Raw Air. Forfang er nummer fem, Tande nummer åtte og Johansson nummer 11.

Lindvik håper at sykdommen gir slipp før fortsettelsen. For å bli kvitt forkjølelsen vil han være ekstra nøye med hygiene og sikre at han får nok søvn og hvile.

– Formen er stigende. Det burde være ute av kroppen i løpet av et par dager, forteller han.

Søndag er det individuelt renn i Holmenkollen. I fjor gikk Johansson til topps i rennet.