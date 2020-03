Spektakulær dobbeltsignering: Den tidligere TIL-duoen vender hjem

Den tidligere englandsproffen Morten Gamst Pedersen og tidligere eliteseriespiller Hans Norbye blir å se i Alta-trøya i 2020-sesongen.

KLARE: Morten Gamst Pedersen og Hans Norbye er klare for Alta IF. Foto: FRIKANT.NO

Gjennom en pressemelding melder Alta IF om klubbens to ferskeste signeringer: Morten Gamst Pedersen og Hans Norbye. 2.-divisjonsklubben har lenge jobbet med å få Gamst og Norbye til å signere, noe som ble mulig etter at TIL besluttet å ikke tilby Gamst ny kontrakt.

«Endelig kan vi legge bort alle spekulasjoner – Hans Norbye og Morten Gamst Pedersen er klar for spill i Alta IF-trøya», skriver Alta IF i pressemeldingen, ifølge Altaposten.

Her fremgår det at man er lettet over å endelig være i havn:

– Dette er først og fremst et stort sportslig løft for oss, sier hovedtrener Vidar Johnsen, om det som kan beskrives som den aller største signeringen i klubbens historie.

– At de velger å komme hjem til Finnmark er både et sterkt signal til oss, men jeg tror det vil være et stort løft for fotballen i hele Finnmark, og vi ser på dette som en signering for hele fylket, ikke bare oss, fortsetter han.

Vil gi tilbake

Morten Gamst Pedersen er en av landets aller største fotballprofiler, med over 260 kamper og 34 mål i Premier League, og 83 kamper og 17 mål for Norges landslag. Etter utenlandskarrieren har Vadsø-gutten vunnet både Eliteserien og cupen med Rosenborg, før han de siste årene har spilt for Tromsø IL, hvor han også startet sin profesjonelle karriere. Kontrakten med TIL gikk ut ved nyttår, og han har stått uten klubb de siste ukene.

– Det fristet å komme hjem til Finnmark nå og være med på et spennende prosjekt i Alta IF. Vi har ambisjoner om å løfte klubben, og det vil jeg gjerne være med på, sier Gamst Pedersen.

– Jeg ønsker å gi noe tilbake til finnmarksfotballen, og jeg gleder meg til å komme i gang med årets sesong, fortsetter han.

Altaposten forstår at en av de viktigste årsakene til at Gamst og Norbye valgte å takke ja, er at klubben har forpliktet seg til å kjempe for opprykk til 1. divisjon.

Et naturlig neste steg

Karasjokingen Hans Norbye, som med over 140 eliteseriekamper for Tromsø IL, tar turen tilbake til hjemfylket etter ett år i OBOS-ligaen og spill for HamKam. Han har flere kamper og mål i Europa for Tromsø, og vært en svært viktig spiller for klubben i et tiår. Han har spilt hele sin profesjonelle karriere utenfor hjemfylket, og det gleder han seg til å gjøre noe med nå.

– Jeg føler litt på at man kanskje dro litt for tidlig fra Finnmark og har lyst å være hjemme i der og prøve å bidra i litt større grad. Jeg mener at Alta IF bør egentlig være det første målet for alle unge spillere i Finnmark før de eventuelt drar videre til klubber andre steder. For meg var det et naturlig komme til Alta IF nå, og jeg gleder veldig til å endelig kunne ta på meg Alta IF trøya jeg også, sier Norbye ifølge pressemeldingen.

På lag med flere

– Dette prosjektet hadde vi aldri hadde fått på plass uten gode støttespillere i ryggen. Dette er en merkedag i Alta IF og finnmarksfotballens historie, og den skal vi dele ikke bare med alle som har lyst til å følge oss i 2020, men nære støttespillerne som har hatt trua på dette hele veien, sier markedssjef Andreas Markussen.

– Vi ønsker også å takke HamKam som har vært løsningsorienterte underveis i prosessen, og ser nå frem til å få Hans på plass i gult og blått, skyter sportslig koordinator Aleksander Johansen inn.

Altaposten forstår at signeringen av Morten Gamst Pedersen utløste signaturen til Hans Norbye. Sammen vil de to ventelig utgjøre en kraftig forsterkning av Alta-laget.