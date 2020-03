Hegerberg er koronafast i Oslo. Roma ber henne bli i Norge.

Andrine Hegerberg reiste hjem før hele Italia ble stengt ned. – Jeg får høre at politiet sjekker folk som går ut av hjemmene sine, sier hun.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Andrine Hegerberg under tiden i Paris Saint-Germain. Hun sluttet seg til Roma i fjor sommer. Foto: JOHNNY FIDELIN / BILDBYRÅN

Italia er ett av landene som er hardest rammet av koronaviruset. Status tirsdag var at over 9000 var smittet og nesten 500 døde. Nå har italienske myndigheter utvidet karantenen til å gjelde hele landet, ikke bare de hardest rammede regionene i nord. Tiltaket gjøres i et desperat forsøk på å begrense spredningen av viruset.

En av konsekvensene er at idrettsarrangementer avlyses eller må gjennomføres uten publikum, slik tilfellet er i Serie A nå.

Koronafast i Oslo

Andrine Hegerberg spiller i Roma. Hun skulle egentlig på en konferanse i København i anledning kvinnedagen på fredag, men den ble avlyst, så hun reiste til Oslo i stedet, før de siste restriksjonene ble innført. I dag hadde hun ikke fått reise til Roma, og klubben har gitt henne beskjed om å bli værende i Norge inntil videre.

– Jeg sitter og venter på når jeg kan reise tilbake. Det kan være alt fra neste uke til slutten av mars, sier hun.

Hegerberg følger med på det som skjer i Roma via sosiale medier.

– Jeg får høre at politiet sjekker folk som går ut av hjemmene sine.

Selv om hovedstadsregionen ikke har vært blant de fremste risikoområdene, har koronasituasjonen likevel preget dagliglivet.

Folketomt i byen

– Det ble mer og mer folketomt i byen. Kjøpesentrene var nesten tomme, og kinoer og utesteder stenges.

Nå sitter mange av lagvenninnene i Roma og må avvente hva som skjer videre. De som har familie utenfor byen, kan ikke treffe dem.

Hegerbergs klubb trener på et område sammen med mange andre. Der har det også blitt bedre plass de siste ukene.

– Vi trente som normalt fram til fredag, men flere og flere idretter har utsatt serien eller kansellert kamper.

Kvinnenes serie er nå utsatt til april, mens herrene spiller for tomme tribuner.