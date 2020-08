Sjansesløseri og tre straffespark: Sandefjord stakk av med alle poengene mot Godset på overtid

Strømsgodset bommet på en haug av sjanser og ga bort ledelsen da laget tapte mot Sandefjord i en kamp som inneholdt det meste i Eliteserien.

Sandefjord kunne til slutt juble for 4-3-seier i den svært innholdsrike kampen mot Strømsgodset. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

NTB

Strømsgodset – Sandefjord 3–4

Martin Ødegaard var på plass for å se gamleklubben Strømsgodset og fikk se 90 minutter med action, massive muligheter og mange mål.

For i en kamp der begge lag hadde ledelsen, Lars-Jørgen Salvesen, Moses Mawa og Mikkel Maigaard brant store muligheter og Sandefjords Sivert Gussiås ble tomålsscorer, så kampen ut til å ende med uavgjort.

På overtid kom det også et rødt kort til Martin Kreuzriegler og selvfølgelig en matchvinnerscoring fra Kristoffer Normann Hansen, og da var det ikke mange ting som manglet i et helt vanvittig eliteserieoppgjør.

Sandefjord fulgte opp den sterke 2-1-seieren over Molde med å få med seg alle tre poengene fra Drammen.

Mikkel Maigaard scorer på sin første straffe for dagen, før keeper Jacob Storevik kom seirende ut da Maigaard fikk sjansen på ny. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Action fra start

Det tok ikke lang tid før bortelaget hadde tatt ledelsen og nok en gang var det 176 centimeter høye «Rufo» (Rubén Herráiz Alcaraz) som headet inn mål for Sandefjord. Akkurat som mot Start tidligere i sesongen stanget spanjolen inn en dødball fra Vidar Ari Jónsson.

Sandefjord åpnet kampen best, men ble straffet hardt da de prøvde å spille seg ut bakfra etter 18 minutter. Et svakt utspill fra keeper Jacob Storevik gikk rett til Godsets Ipalibo Jack som sendte ballen til Johan Hove. Unggutten, som har imponert for drammenserne denne sesongen, avsluttet lekkert i bortre stolpe og inn.

Utligningen ga Strømsgodset ny giv og Mawa bommet på en god mulighet like etter spissen hadde fått et mål annullert for offside.

Strømsgodset hadde tatt helt over kampen og burde gått opp i ledelsen før pause, men istedenfor var det Sandefjord som scoret like før hvilen. Et flott innlegg fra Anton Kralj ble møtt av Sivert Gussiås som headet ballen i en nydelig bue over keeper og i mål.

Martin Ødegaard fikk være vitne til en veldig underholdende kamp på hans gamle hjemmearena Marienlyst. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Salvesen-show

Men et revansjesugent hjemmelag kom ut i hundre i 2. omgang og kun ti minutter ut i omgangen hadde laget snudd nederlag til ledelse.

Først kjempet Salvesen et innlegg i mål etter 52 minutter og rett etterpå sørget samme mann for straffespark da han prøvde å vippe ballen rundt Lars Markmanrud som handset i feltet.

Kaptein Maigaard var sikker fra straffemerket i det 54. minutt og snaut to minutter senere kunne Salvesen blitt tomålsscorer da chippen alene med keeper ble reddet mesterlig av Storevik.

Flere straffespark

Istedenfor var det Sandefjords Gussiås som skulle bli tomålsscorer da han var iskald fra straffemerket etter at han ble holdt igjen av Niklas Gunnarsson etter en retur fra keeper.

Etter 66 minutter var det klart for nok et straffespark for Strømsgodset da innbytter Lars Grorud dyttet Mawa over ende da spissen var alene med keeper. Maigaard gikk igjen frem til straffemerket, men var nok litt for kald da han fikk muligheten til å bli tomålsscorer.

Danskens første straffespark for dagen var knallhardt nede i venstre hjørnet, men på annet forsøk for dagen plasserte Maigaard ballen svakt rett på Storevik som ble stående midt i mål med en såkalt «Panenka».

Men Godset var ikke ferdig med å sløse bort store sjanser, for etter 77 minutter skjøt Mawa rett på Storevik da han var alene med keeper og på returen skjøt Salvesen over da keeperen var utspilt.

Nok en gang skulle Sandefjord dra nytte av Godsets sløsing, da innbytter Normann Hansen plasserte inn 4–3 for Sandefjord rett etter at laget hadde blitt redusert til ti mann.