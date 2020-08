Her er RBK-elleveren: Tyrkia-klare Trondsen starter

Emil Konradsen Ceide er inne igjen. Pål-André Helland soner karantene. Mens Anders Trondsen fortsetter på venstrebacken.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Klar for Trabzonspor: Anders Trondsen. Foto: Therese Alice Sanne

Lørdag morgen skrev Adresseavisen om budet på Anders Trondsen fra Trabzonspor.

Lørdag kveld ble overgangen til den tyrkiske storklubben offentliggjort.

Da meldte Rosenborg samtidig at Trondsen ikke forlater klubben umiddelbart, og søndag er venstrebacken i startoppstillingen mot gamleklubben Sarpsborg.

Les også Nå har han ekstra grunn til å glise

Les også Neste uke starter med uvant kost for RBK-spillerne

Vinduet åpner i september

Så gjenstår det å se hva som står i avtalen mellom Trondsen og Trabzonspor: Det norske overgangsvinduet er ikke åpent før i september, RBK har ikke flust av sidebacker, og derfor trengs fort Trondsens tjenester en stund til.

Midtbanemannen fra Lillehammer har for øvrig gjort sakene sine på backen godt: Han hatt ett mål fire målgivende pasninger så langt i år.

Ceïde tilbake

Ellers soner Pål-André Helland karantene. Dermed er danske Carlo Holse flyttet over på høyresiden, for et RBK-lag som skal prøve å slå tilbake etter smellen for Odd.

Dette betyr at unggutten Emil Konradsen Ceide får sjansen fra start igjen.

Her er RBK-elleveren: Julian Faye Lund – Erlend Dahl Reitan, Tore Reginiussen, Even Hovland, Anders Trondsen – Kristoffer Zachariassen, Per Ciljan Skjelbred, Gjermund Åsen – Carlo Holse, Torgeir Børven, Emil Konradsen Ceide.