Mener RBK-spillerne har etterlyst det lenge. Nå får keeper-Hansen viljen sin

En drøy måned etter han pådro seg lyskeskaden, er André Hansen fortsatt et stykke unna å være kampklar for RBK.

– Nå som vi har slitt i lang tid med å se ut som et skikkelig bra fotballag, nesten i tre år spør du meg, har jeg veldig tro på at vi må trene mer på større bane, sier André Hansen. Foto: Sindre Vartdal

– I dialog mellom oss spillerne og de som har tatt over nå, har vi kommet i gang med spill på større bane. Vi har ganske lenge savnet å spille elleve mot elleve. Det har vi gjort veldig lite av, sier André Hansen.

Og peker med det på det han mener er den viktigste enkeltårsaken til at det nå har løsnet litt for Rosenborg.

Har slitt i tre år

Keeperen snakker også om energi som ble frigitt av trenerbyttet, og verdien av å få inn Geir Hansen i trenerteamet.

Men 30-åringen er klar på spill på stor bane med to fulle lag er den aller viktigste endringen for ham.

– I Odd spilte vi slik fast to ganger i uka, mens her i RBK har vi gjort det veldig lite. I det første året under Kåre fungerte ting så bra at behovet ikke var så stort. Men nå som vi har slitt i lang tid med å se ut som et skikkelig bra fotballag, nesten i tre år spør du meg, har jeg veldig tro på at vi må trene mer på større bane. I dialog med Horneland kunne vi sikkert fått mer av dette i vår, men da hadde vi korona-restriksjonene og kunne ikke ta opp juniorer. Heldigvis har dette blitt tatt tak i nå. Og med kun én kamp i uka den kommende perioden, får vi større mulighet til å trene mer slik.

– Jeg prøver å være med på feltet 3–5 dager i uka, men er fortsatt ikke helt kampklar, sier André Hansen. Foto: Sindre Vartdal

Etter planen

Hansen er inne i sin femte uke med opptrening etter lyskestrekken han pådro seg mot Strømsgodset i midten av juli. «Sånn passelig etter planen» er svaret på hvordan det går. Men melder samtidig at der er høyst usikkert om han er tilbake i kamptroppen mot Mjøndalen i neste seriekamp.

Deretter begynner RBKs vei ut i Europa. I 2018 var Hansen sensasjonelt bra på veien mot gruppespillet, og i fjor var han stødig på den samme veien. Nå er sjansen for at Rosenborg må klare seg uten Hansen i den første kvalifiseringskampen høyst reell.

– Det er vanskelig å svare på om jeg rekker kampen mot Breidablik. Rent teoretisk kan det tenkes at jeg rekker det, for da har det gått mer enn seks uker siden jeg ble skadet. Men jeg skal være matchfit også, og skulle helst hatt en kamp eller to i beina før det oppgjøret. I tillegg har Julian gjort en god jobb, så det er ikke bare å spasere inn på laget igjen.

Uansett klar til neste kvalrunde

Hansen mener RBK har «gode sjanser» for å gå videre fra oppgjøret mot islendingene. Og til eventuelt neste kvalifiseringsrunde er han klar. Definitivt.

– Tenker man litt lenger frem, er det en fordel for meg at Europa-kvaliken er litt forskjøvet. Neste runde er fort ikke før 17. september, og da er jeg selvsagt klar, sier han.