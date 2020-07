OL-topp om Tokyo-lekene: Utvikling av vaksine vil bli avgjørende

Komitépresident for Tokyo-lekene, Yoshiro Mori, tror utviklingen av vaksine blir en nøkkel for om lekene kan avholdes neste sommer.

Yoshiro Mori leder arbeidet med å få gjennomført Tokyo-OL neste sommer. Han erkjenner at det ikke er sikkert at det skjer. Foto: Kyodo News / AP / NTB scanpix

NTB/AFP

Torsdag er det et år til de utsatte sommerlekene i Tokyo etter planen skal starte, men det er slettes ikke sikkert at det skjer.

Utviklingen av vaksine eller behandling mot koronaviruset vil være nøkkelen for om lekene går som planlagt, opplyser organiserende komitépresident for Tokyo-lekene, Yoshiro Mori onsdag.

Kunne ikke blitt avholdt nå

– Spesifikt vil det første poenget være at det er utviklet en vaksine eller et medikament, sa Mori til den japanske kringkasteren NHK.

Om situasjonen forblir uendret fra i dag var Mori klar:

– Hvis ting fortsetter som de er nå, kunne vi ikke avholdt lekene, sa han, men la til at scenarioet var hypotetisk.

Mori sier videre at et OL uten tilskuere ikke er et alternativ akkurat nå.

Japanerne er negative

Den japanske befolkningen er ikke særskilt positive til lekene. Det viste en undersøkelse gjort av det japanske nyhetsbyrået Kyodo som ble publisert forrige uke.

36,4 prosent av de spurte ønsket at lekene skal bli utsatt enda et år, hovedsakelig fordi de ikke trodde koronasituasjonen vil ha forbedret seg innen neste sommer.

Ytterligere 33,7 ønsket å avlyse neste års sommerleker, mens bare 23,9 prosent ønsket at det blir gjennomført som planlagt.

Japan har så langt rapportert 26.300 koronatilfeller. 989 har endt med dødsfall. Hovedstad og OL-vertsby Tokyo har hatt en økning i smittetilfeller den siste tiden.