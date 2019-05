Landslagstreneren bekrefter: Gjør endringer fra start mot Honduras

LUBLIN, POLEN: – Det er folk som har levert godt på trening her, og har vist veldig god form, som jeg synes fortjener å vise seg frem, sier Johansen.

– Snakker vi om få eller mange endringer?

– Noen er vel ordet du leter etter. Det har litt med at jeg synes ikke vi har prestert opp mot vårt toppnivå, og det er mange som er i form i troppen. Da velger jeg å gi noen sjansen fra start nå.

Han ønsker ikke å røpe hvem som får muligheten, men 24 timer før kampstart mot Honduras har den norske troppen allerede fått vite hvilke elleve som skal starte.

En av spillerne mange har lurt på hvorfor ikke har startet så langt i mesterskapet, er Vikings formspiller Kristian Thorstvedt (20).

– Vi får se, svarer han hemmelighetsfullt på spørsmål om han blir å finne i startoppstillingen.

– Føler du deg klar for å starte en VM-kamp?

– Jeg gjør det. Jeg har ikke spilt så mange landskamper før, men jeg føler jeg har gode relasjoner med alle spillerne når jeg får spille. Jeg er absolutt klar til å få en start, sier Thorstvedt.

Har overbevist på trening

Før mandagens 2–0-tap mot Honduras betegnet Johansen 20-åringens prestasjoner på trening som «strålende».

– Jeg føler at jeg har prikket de greit på trening i det siste, sier Thorstvedt selv.

Likevel ble han satt på benken for andre kamp på rad.

– Jeg tror at når man er et lag, så er man et lag. Når folk er veldig sentrale i spillet, så spiller de videre. Vi hadde en relativt kort precamp, så å spille inn mange nye i et lag hadde vi heller ikke anledning til. Det er alltid en vurdering, og det er nødvendigvis ikke lett, sier Johansen om hvordan det har vært å ta ut laget i mesterskapet.

Har kommet ut av verre kniper før

For å ha et håp om videre VM-spill må altså Norge slå Honduras, og helst med flere mål. Samtidig må resultater i de andre gruppene gå Norges vei.

– Vi har kommet oss ut av enda verre kniper enn det her. Egentlig hver eneste kvalik har vi enten fått en dårlig start eller resultat mot oss, mener målvakt Julian Faye Lund.

I EM-kvalifiseringen i 2018 tapte laget sine to første kamper 2–0 og 6–1 mot henholdsvis Spania og Nederland.

– Det var rimelig bekmørkt da også, erkjenner han.

– Da så det faktisk enda verre ut, stemmer Tobias Børkeeiet i.

Men da det så ut som om EM-billetten røk, vartet laget opp med en smått sensasjonell 5–2-seier over Tyskland.

– Vi var avhengig av andre resultater da også før den siste kampen. I den siste kampen så det ikke så lyst ut helt på slutten da heller, men vi viste at vi klarte å komme oss tilbake. Så det er ingen grunn til å tro at håpet er ute ennå, mener Børkeeiet.

Ett minutt på overtid sikret Erling Braut Haaland EM-billetten mot Skottland med en straffescoring. I VM ett år senere må Norge, med seier mot Honduras, vente over 24 timer for å vite om det blir videre spill.

U20-landslaget har ikke bestilt flybillett hjem fra Polen riktig ennå.