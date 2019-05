Messi ble toppscorer for sjette gang

EIBAR - BARCELONA 2–2

Lionel Messi rundet av sesongen med to scoringer da Barcelona spilte 2-2 borte mot Eibar søndag. Han tok med det toppscorertittelen 15 mål foran neste på lista.

Med 36 mål på 34 kamper snittet Messi på over ett mål per seriekamp for Barcelona denne sesongen. Det gjør han til soleklar toppscorer i serien foran lagkamerat Luis Suarez og Real Madrids Karim Benzema, som begge endte på 21 fulltreffere.

Det er tredje år på rad og sjette gang totalt at Messi blir toppscorer i Spania.

LEST DENNE? Real Madrid avsluttet fiaskosesongen med hjemmetap og pipekonsert

Med det tangerte han Athletic Bilbaos Telmo Zarra, som scoret flest mål i den spanske toppdivisjonen seks sesonger på 1940- og 50-tallet.

I søndagens kamp utlignet Messi først til 1-1 etter en stikker fra Arturo Vidal. Under to minutter senere stormet han framover og fikk ballen fra Ivan Rakitic. Alene mot mål chippet 31-åringen over keeper på sedvanlig Messi-vis.

Barcelona hadde for lengst sikret seriemesterskapet. Med søndagens 2-2-kamp endte klubben på 87 poeng, 11 foran Atlético Madrid og 19 foran Real Madrid.

Katalanerne avslutter sesongen med cupfinale mot Valencia lørdag 25. mai.

Messis beste sesong foran mål kom i 2011/2012-sesongen. Da scoret argentineren 50 ligamål.