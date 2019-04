Høiland får fornyet tillit - starter mot Ranheim

Bjarne Berntsen gjør én endring på laget som møter Ranheim søndag kveld.

Runar Hove er tilbake på midtstopperplass og dytter Tord Salte ut på benken.

Ellers er laget uendret. Tommy Høiland for fornyet tillit på topp selv om han fortsatt har til gode å notere seg for et eneste skudd på mål.

Even Østensen, som scoret et flott mål for reservelaget tidligere i uka, starter på benken.

Østensen er for øvrig eldstemann på en veldig ung Viking-benk. Erik Arnebrott er med som reservekeeper for første gang, mens spillere som Amund Wichne, André Danielsen, Fredrik Torsteinbø og Usman Sale ikke er å finne i kamptroppen.

Ranheim har fått en poengmessig trå start på sesongen, med bare ett poeng på fire kamper. Det poenget kom etter en målløs 0–0-kamp borte mot Kristiansund forrige runde.

Med seier i kveld kan faktisk Ranheim ta seg forbi storebror Rosenborg - i hvert fall for et par timer.

Viking tapte bortekampen, noe ufortjent, mot Odd forrige runde, men ligger fortsatt på 4. plass med sine 9 poeng.

Slik stiller lagene

Viking (4–3–3): Iven Austbø - Sondre Bjørshol, Viljar Vevatne, Tord Salte, Rolf Daniel Vikstøl - Kristian Thorstvedt, Samuel Fridjonsson, Ylldren Ibrahimaj - Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Erik Arnebrott, Tord Salte, Even Østensen, Jostein Ekeland, Harald Nilsen Tangen, Lasse Berg Johnsen, Adrian Pereira.

Ranheim (4-3-3): Even Barli - Jørgen Olsen Øveraas, Ivar Erlien Furu, Daniel Kvande, Erik Tønne - Adria Mateo Lopez, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen - Øyvind Storflor, Ola Selvaag Solbakken, Michael Karlsen.

Benken: Magnus Rønnekleiv Lenes, Øyvind Alseth, Mangus Blakstad, Sondre Sørløkk, Ivar Sollie Rønning, Torbjørn Lysaker Heggem, Aleksander Foosnæs.