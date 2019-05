Friidrettsprofil gikk til sak om eget testosteronnivå. Tapte saken - får ikke løpe som kvinne.

Den sørafrikanske mellomdistanseløperen gikk til kamp mot IAAFs nye regler om at kvinnelige idrettsutøvere med naturlig høyt testosteronnivå skal være nødt til å bruke hormonnedsettende medisiner for å få lov til å konkurrere som kvinne i eliteidrett.

Onsdag ble det klart at Semenya ikke blir hørt. CAS ga medhold til IAAF.

I slutten av februar var hun på en uke lang høring hos CAS i Lausanne.

Fakta: Caster Semenya Alder: 28 år (født 7. januar 1991) Nasjonalitet: Sør-Afrika Bor: Polokwane, Sør-Afrika Favorittøvelse: 800 meter Høyde: 178 cm Utvalgte internasjonale meritter: To OL-gull 800 meter (2012, 2016), tre VM-gull 800 meter (2009, 2011, 2017), VM-bronse 1500 meter (2017).

CAS: Diskriminerende, men nødvendig

Semenya er diagnostisert med hyperandrogenisme, hvilket innebærer et naturlig forhøyet testosteronnivå i kroppen. Friidrettsprofilen måtte etter friidretts-VM i 2009 underkaste seg kjønnstester og fikk først etter en lang prosess klarsignal for å konkurrere igjen som kvinne.

IAAF nye regler på området skulle vært innført fra november i fjor, men ble utsatt på grunn av CAS-behandlingen.

I dommen fra CAS står det at panelet som kom frem til beslutningen mener de nye reguleringene er diskriminerende, men at «majoriteten av panelet fant ut, basert på bevisene fra partene, at slik diskriminering er et nødvendig, fornuftig og proporsjonalt tiltak for å ivareta integriteten til de kvinnelige atletene».

Kan bli nødt til å skifte distanse

Onsdagens dom innebærer altså at Semenya ikke kan konkurrere i sine favorittdistanser (1500- og 800 meter) uten å bruke hormonnedsettende medisiner.

Semenya og hennes støttespillere anklaget IAAF for å krenke hennes og andre kvinnelige utøveres menneskerettigheter og tvinge dem til å benytte «omvendt doping» for å få konkurrere.

– Dersom jeg lar dette passere, hva så med neste generasjon? Det dreper dem. Hva med de unge jentene som ønsker å løpe og som kanskje er i samme situasjon som meg, har hun tidligere sagt.

IAAF fornøyde

Nå reagerer Semenya på CAS’ beslutning på følgende måte:

«Noen ganger er det bedre å reagere uten å reagere,» skriver Semenya på Instagram.

IAAF er på deres side fornøyde med voldgiftsrettens beslutning.

«Vi er fornøyde med at regelverket ble funnet å være en nødvendig, rimelig og forholdsmessig måte å oppnå IAAFs legitime mål om å ivareta kvinnelig friidretts integritet.» skriver forbundet på deres nettside.

28-åringen har de siste årene vært en av verdens mest dominerende løpere på mellomdistanse. To OL-gull og tre VM-gull på 800 meter, samt OL-bronse på 1500 meter, er fasiten.

(©NTB/100 % Sport)