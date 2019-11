Kjetil Janserud kjørte inn til 8.-plass i Canada. Sergei Belski / X02835

Jansrud lå an til seier – så kom feilen: – Jeg prøvde å gi gass og fikk gode svar

Kjetil Jansrud ledet på vinneren ved de tre første mellomtidene, men gjorde feil i nederste del av løypa og måtte nøye seg med 8.-plass i utfor i Lake Louise.

Den norske verdensmesteren i disiplinen imponerte øverst i løypa i sprengkulda i Canada, der det var rundt 20 kuldegrader da rennet ble gjennomført. Han ledet ved passeringene etter 20, 33 og 52 sekunders kjøring, og var likt med lederen på den fjerde, men så skar det seg.

På nest siste mellomtid var han 41 hundredeler bak, og i mål skilte åtte tideler opp til Thomas Dressen. Jansrud var tilfreds med at han fikk fart på skiene i vinterens første fartsrenn.

– Dette var positivt. Jeg prøvde å gi gass og fikk gode svar. Når flyten er der, er farten der også, og det er digg, sa han til NRK.

– Samtidig er det slik at når det går så fort så skal det lite til før det ryker litt. Jeg fikk et lite slag på vei inn i «Gun Barrel» og ble dratt to-tre meter lenger ut enn jeg ville. Etter det følte jeg at farten gikk ned veldig mye.

Thomas Dressen på vei mot seier i lørdagens verdenscuprenn i utfor i Lake Louise. Foto: Frank Gunn, The Canadian Press via AP / NTB scanpix

Dressen kjørte med startnummer 13 inn til overraskende bestetid, to hundredeler foran italieneren Dominik Paris. Sveitserne Carlo Janka og Beat Feuz delte tredjeplassen, 26 hundredeler bak vinneren.

Aleksander Aamodt Kilde har slitt med matforgiftning i oppkjøringen til rennet og gjorde en stor feil langt nede i løypa på vei mot det som ble 12.-plass. Han var slått med 1,36 sekund.

– Jeg følte meg ganske klar og har ikke så mye å skylde på, selv om jeg mistet treningen i går der tidene var tre sekunder raskere enn første dag, sa Kilde til NRK.

– Jeg kom litt på etterskudd i henget og fikk en rotasjon så jeg nesten falt, men jeg er klar for super-G søndag.

Adrian Smiseth Sejersted på startnummer 21 ledet på den første mellomtiden, men tapte mye nedover i løypa og kjørte inn 2,43 sekund bak vinneren.

– Etter 20 sekunder glapp skien litt, og jeg mistet litt fart. Da tenkte jeg at jeg måtte gi på enda mer enn jeg hadde tenkt, og så kom jeg på etterskudd og tapte mye mer. Jeg er ikke veldig fornøyd med dette, men jeg får en ny sjanse søndag, sa Sejersted til NRK.