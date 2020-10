Berisha starter for Viking – stjernespillere på benken

Sjekk Vikings lag mot Haugesund.

Viking møter FKH på SR-Bank Arena i første kamp etter tre uker siden forrige gang de akslet drakten i kamp. Foto: Carina Johansen

SR-BANK ARENA: Viking spiller sin første kamp på tre uker når og den første av fire på 12 dager Haugesund er motstander i den koronautsatte kampen i Jåttåvågen med avspark klokken 19.

Viking ligger på 7. plass på tabellen og har to kamper mindre spilt enn resten av konkurrentene i Eliteserien. Opp til Kristiansund på 6. plass er det sju poeng.

Sist gang Viking var i aksjon, før landskamppausen og den ti dager lange karantenens om følge av Veton Berishas positive koronatest, spilte Viking 2–2 hjemme mot Strømsgodset.

VI KOMMENTERER KAMPEN: Følg Viking-FKH direkte her fra kl. 18.45:

Berisha tilbake

Vikings trener Bjarne Berntsen gjør én endring på laget sammenlignet med dem som startet mot Godset 4. oktober.

Den eneste endringen er at Veton Berisha er tilbake på topp for Viking. Spissen, Vikings toppscorer, er både skadefri og koronafrisk og er selvskreven på topp for de mørkeblå.

Han flankeres av Zymer Bytyqi og Yann-Erik de Lanlay. Sistnevnte berget poeng mot Godset med sin flotte scoring like før slutt. Og formspiller Zymer Bytyqi som er såpass leget for sine ankelproblemer at han starter.

Vikings lag ser slik ut i 4–3–3:

Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Henrik Heggheim, Axel Óskar Andrésson, Viljar Vevatne – Ylldren Ibrahimaj, Joe Bell, Fredrik Torsteinbø – Yann-Erik de Lanlay, Veton Berisha, Zymer Bytyqi.

Veton Berisha er tilbake i startelleveren for Viking. Her fra hjemmetrening på Eiganes under karantenetiden. Foto: Jon Ingemundsen

Fridjonsson og Løkberg benket

Benken: Arild Østbø, Tommy Høiland, Even Østensen, Sebastian Sebulonsen, Sondre Auklend, Rolf Daniel Vikstøl, Kristoffer Løkberg, Jefferson de Souza og Samuel Fridjonsson.

Laguttaket betyr at stjernespillere som Løkberg og nyankomne Fridjonsson henvises til benken. Kristoffer Løkberg skadet fingeren stygt og mistet Aberdeen-kampen i kvalik til Europa tidligere i høst. Siden har han ikke spilt kamp.

Men nå er trønderen for lengst friskmeldt, men må avfinne seg med å starte på benken. Det samme gjelder islandske Fridjonsson som ble klar for Viking like før overgangsvinduet stengte.

Han har få kamper i beltet de siste månedene, og må nok komme i toppform før han er aktuell for en startplass.